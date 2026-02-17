Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios serán los últimos en recibir el apoyo de febrero

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre enero-febrero comenzaron a distribuirse desde el pasado 16 de febrero. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) publicó el calendario oficial de los depósitos a través de sus redes sociales.

Cabe señalar que los recursos se están asignando siguiendo el método habitual: el orden de entrega depende de la letra inicial de la CURP de cada beneficiario.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina serán los últimos en recibir el pago de febrero?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades, los últimos beneficiarios en recibir el pago de la Beca Rita Cetina serán aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con T, U, V, W, X, Y, Z. Estos alumnos podrán disponer de su dinero hasta el día viernes 27 de febrero.

Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.

Letra C: Martes 17 de febrero 2026.

Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.

Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.

Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.

Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.

Letra S: Jueves 26 de febrero 2026

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina (X@bbienestarmx)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago del programa?

Hay varias maneras de conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Rita Cetina, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

¿De cuánto dinero son los pagos de la beca?

Quienes se inscribieron en la Beca Rita Cetina durante la última convocatoria recibirán en esta ocasión un pago correspondiente a tres bimestres acumulados (septiembre-octubre de 2025, noviembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026). Mientras que los beneficiarios de continuidad recibirán lo que normalmente reciben, es decir, 1,900 pesos.

Beca Rita Cetina

1 alumno | 1,900 pesos

2 alumnos | 2,600 pesos

3 alumnos | 3,300

Alumnos que recibieron su tarjeta en enero | 5 mil 700 pesos

Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para alumnos de primaria

Por otra parte, la beca ampliará su cobertura y abrirá un nuevo periodo de registros del 2 al 19 de marzo a para alumnos de primaria. Una vez terminadas las asambleas informativas, los solicitantes tendrán que realizar el registro en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, ahí se deberán subir los documentos correspondientes.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

CURP.

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.

Grado y grupo escolar.

Edad.

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

CURP.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en uso.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.