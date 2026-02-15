México

Quién es Aranza Goroz, la DJ mexicana que representará al país en el EDC 2026

La presentación de la artista está programada para el sábado 21 de febrero a las 16:00 horas en el escenario Búho

Quién es Aranza Goroz, la DJ mexicana que representará al país en el EDC 2026 (Foto:RS)

Aranza Goroz fue confirmada como parte del cartel oficial del Electric Daisy Carnival México 2026 (EDC), donde tendrá la oportunidad de representar a México en uno de los festivales de música electrónica con mayor reconocimiento global.

El evento se realizará del 20 al 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información difundida, la presentación de la artista está programada para el sábado 21 de febrero a las 16:00 horas en el escenario Búho, espacio reservado para las propuestas más destacadas del género.

Trayectoria en ascenso: datos y cifras que marcan una carrera

La presencia de Aranza Goroz en el EDC 2026 se produce tras un periodo de consolidación en el que su nombre ha ganado fuerza dentro del circuito de la música electrónica. Durante 2025, la artista recorrió más de 30 ciudades en 15 estados, sumando más de 140 fechas y 70 venues en su agenda, según datos proporcionados por el equipo de la DJ.

Trayectoria en ascenso: datos y cifras que marcan una carrera (RS)

Además, la artista acumuló más de 280 horas en cabina, con un repertorio de más de 9 mil canciones reproducidas y una audiencia que supera las 100 mil personas. Estas cifras respaldan el crecimiento sostenido de Goroz y su posicionamiento entre las figuras nacionales con mayor proyección internacional.

México en el circuito global: una DJ que cruza fronteras

La carrera de Aranza Goroz no se limita al territorio mexicano. En los últimos años, la DJ ha llevado su propuesta a escenarios en Canadá y diversas ciudades de México, formando parte de festivales y eventos que han contribuido a consolidar su presencia en la electrónica contemporánea.

Su nombre empezó a figurar entre los más relevantes para la escena nacional, posicionándose como una de las DJ mexicanas con mayor proyección internacional. La constancia y la propuesta sonora de Goroz han sido factores decisivos en la conexión que mantiene con su público.

Una voz femenina en un entorno dominado por hombres

La participación de Aranza Goroz en el EDC México 2026 cobra especial relevancia en un entorno donde la presencia femenina en las cabinas sigue siendo limitada. La artista expresó que llegar a un escenario de tal magnitud formaba parte de sus metas personales y profesionales.

“Estoy muy contenta porque mis sueños se siguen cumpliendo y llegar a un escenario tan importante como el EDC era una de mis metas y lo estoy logrando. Sé que todavía hay mucho camino para las mujeres DJs, en un mundo que sigue estando dominado por hombres, pero como artistas, junto a otras compañeras, estamos demostrando que también podemos dejar el nombre de México en grande, tanto en escenarios nacionales como internacionales”, declaró Goroz.

Esta postura refuerza el compromiso de la DJ con la representación de las mujeres en la industria musical, donde la equidad de género continúa siendo un desafío.

México en el circuito global: una DJ que cruza fronteras

Proyectos para 2026: nueva música, colaboraciones y una gira nacional

Con la mira puesta en el futuro, Aranza Goroz se prepara para iniciar una nueva etapa creativa que contempla el lanzamiento de material inédito, colaboraciones y una agenda de presentaciones en festivales relevantes. El EDC México 2026 marcará el inicio de esta fase, en la que la DJ continuará su gira por la República Mexicana y buscará fortalecer su presencia dentro y fuera del paíS.

El festival representa un escaparate para los talentos nacionales y una oportunidad para proyectar la música electrónica mexicana ante una audiencia internacional.

