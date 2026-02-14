México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 14 de febrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    05:59 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos, especialmente en la zona del Pacífico.

    Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse e-n zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores. En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

    Después del movimiento, es importante revisar posibles daños, evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

    Temas Relacionados

    Sismo en MéxicoTemblor hoyEpicentroServicio Sismológico Nacionalmexico-noticias

    Últimas noticias

    ¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 13 de febrero

    El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

    ¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

    Agreden a alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, durante operativo

    Los hechos ocurrieron en el marco de la estrategia implementada por el gobierno local para el reordenamiento del comercio en la demarcación

    Agreden a alcaldesa de Cuauhtémoc,

    Metro CDMX y Metrobús hoy viernes 13 de febrero de 2026: retrasos en la Línea 3 y 7 del Metro generan caos en Paseo de la Reforma

    Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

    Metro CDMX y Metrobús hoy

    Fuerza Regida, Los Tucanes de Tijuana, El Bogueto y todos los mexicanos que estarán en el Festival Sueños 2026

    El extenso cartel del festival en Chicago agrupará a representantes de distintos géneros y trayectorias

    Fuerza Regida, Los Tucanes de

    Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris del 13 de febrero

    Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

    Lotería Nacional: todos los resultados

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Es cardiólogo y le hizo

    Es cardiólogo y le hizo maniobras de RCP a su papá durante 35 minutos: “Un desfibrilador salva vidas y vale menos que un celular”

    El caso del suicidio del soldado en Olivos y la polémica por los presos con celulares: los datos y los reclamos

    “Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones

    Semana negra para el PJ: un posible quiebre en el Senado, el enojo entre gobernadores del norte y las derrotas en el Congreso

    La masacre de San Valentín: policías disfrazados, una emboscada perfecta y el crimen que consolidó el poder de Al Capone en Chicago

    INFOBAE AMÉRICA

    La ONG Foro Penal presentó

    La ONG Foro Penal presentó un nuevo balance y reportó 644 presos políticos en Venezuela

    Al menos cuatro muertos y 22 heridos en Budapest por el incendio registrado en un edificio

    El amor en tiempos ¿sin riesgos?: cuáles son los desafíos de narrar un romance hoy

    “Entre la pena y la nada, elijo la pena”: lo que cuenta la novela “Los días perfectos” (y la obra no)

    Un cuento de Fernanda Trías: “Una mujer de su época”

    DEPORTES

    Sebastián Báez se metió en

    Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

    Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

    Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

    En qué se diferencia la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de invierno y de verano

    Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan y habrá duelo argentino en semifinales del Argentina Open