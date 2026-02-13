Función gratis de Shrek por San Valentín en CDMX: fecha, hora y cómo conseguir boletos

Si buscas un plan original y divertido para celebrar el Día del Amor y la Amistad, prepárate para revivir una de las historias más queridas del cine animado.
La Casa del Cine MX proyecta Shrek de manera gratuita, ideal para parejas, amigos y familias que quieran disfrutar de una tarde diferente en pleno Centro Histórico.
¿Cuándo y dónde será la función gratuita de Shrek?
La cita es el 14 de febrero a las 18:20 horas en La Casa del Cine MX, ubicada en República de Uruguay #52, piso 2, Centro Histórico, CDMX.
El acceso no tiene costo, pero el cupo es limitado, así que conviene planear con tiempo tu visita.
¿Cómo conseguir tus boletos?
- Los boletos se entregan directamente en la taquilla del recinto, una hora antes del inicio de la función.
- Se recomienda llegar con anticipación para asegurar tu lugar, ya que la demanda suele ser alta en eventos gratuitos y más en fechas especiales como San Valentín.
- La función está pensada para todo público, por lo que puedes asistir acompañado de quien tú prefieras.
¿Por qué no puedes perderte este plan?
- Shrek es una película que combina humor, romance y aventuras, perfecta para celebrar el amor en todas sus formas.
- El ambiente de La Casa del Cine MX crea una experiencia íntima y especial, ideal para reír, cantar y sorprenderte como la primera vez.
- Es una alternativa distinta al clásico plan de cena o flores: aquí el cine y la convivencia toman el protagonismo.
Consejos para tu visita
- Llega temprano y considera un paseo por el Centro Histórico antes o después de la función.
- Lleva efectivo para snacks o bebidas que puedas encontrar en la zona.
- No olvides tu cámara o celular para capturar el momento y compartirlo con tus amigos.
Celebra San Valentín con una película que nos recuerda que el amor verdadero puede encontrarse donde menos lo imaginas… incluso en un pantano.
