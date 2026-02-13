Función gratis de Shrek por San Valentín en CDMX: fecha, hora y cómo conseguir boletos

Ve a esta función con tu persona favorita (Gemini)

Si buscas un plan original y divertido para celebrar el Día del Amor y la Amistad, prepárate para revivir una de las historias más queridas del cine animado.

La Casa del Cine MX proyecta Shrek de manera gratuita, ideal para parejas, amigos y familias que quieran disfrutar de una tarde diferente en pleno Centro Histórico.

¿Cuándo y dónde será la función gratuita de Shrek?

La cita es el 14 de febrero a las 18:20 horas en La Casa del Cine MX, ubicada en República de Uruguay #52, piso 2, Centro Histórico, CDMX.

El acceso no tiene costo, pero el cupo es limitado, así que conviene planear con tiempo tu visita.

Darts - World Darts Championship - Alexandra Palace, London, Britain - December 11, 2025 Fans dressed as Princess Fiona, Shrek, and Cruella de Vil are pictured outside before the start of play Action Images via Reuters/Peter Cziborra

¿Cómo conseguir tus boletos?

Los boletos se entregan directamente en la taquilla del recinto, una hora antes del inicio de la función.

Se recomienda llegar con anticipación para asegurar tu lugar, ya que la demanda suele ser alta en eventos gratuitos y más en fechas especiales como San Valentín.

La función está pensada para todo público, por lo que puedes asistir acompañado de quien tú prefieras.

¿Por qué no puedes perderte este plan?

Shrek es una película que combina humor, romance y aventuras, perfecta para celebrar el amor en todas sus formas.

El ambiente de La Casa del Cine MX crea una experiencia íntima y especial, ideal para reír, cantar y sorprenderte como la primera vez.

Es una alternativa distinta al clásico plan de cena o flores: aquí el cine y la convivencia toman el protagonismo.

Shrek 5 (Captura de tráiler oficial)

Consejos para tu visita

Llega temprano y considera un paseo por el Centro Histórico antes o después de la función.

Lleva efectivo para snacks o bebidas que puedas encontrar en la zona.

No olvides tu cámara o celular para capturar el momento y compartirlo con tus amigos.

Celebra San Valentín con una película que nos recuerda que el amor verdadero puede encontrarse donde menos lo imaginas… incluso en un pantano.