Función gratis de Shrek por San Valentín en CDMX: fecha, hora y cómo conseguir boletos

Si buscas un plan original y divertido para celebrar el Día del Amor y la Amistad, prepárate para revivir una de las historias más queridas del cine animado.

La Casa del Cine MX proyecta Shrek de manera gratuita, ideal para parejas, amigos y familias que quieran disfrutar de una tarde diferente en pleno Centro Histórico.

¿Cuándo y dónde será la función gratuita de Shrek?

La cita es el 14 de febrero a las 18:20 horas en La Casa del Cine MX, ubicada en República de Uruguay #52, piso 2, Centro Histórico, CDMX.

El acceso no tiene costo, pero el cupo es limitado, así que conviene planear con tiempo tu visita.

¿Cómo conseguir tus boletos?

  • Los boletos se entregan directamente en la taquilla del recinto, una hora antes del inicio de la función.
  • Se recomienda llegar con anticipación para asegurar tu lugar, ya que la demanda suele ser alta en eventos gratuitos y más en fechas especiales como San Valentín.
  • La función está pensada para todo público, por lo que puedes asistir acompañado de quien tú prefieras.

¿Por qué no puedes perderte este plan?

  • Shrek es una película que combina humor, romance y aventuras, perfecta para celebrar el amor en todas sus formas.
  • El ambiente de La Casa del Cine MX crea una experiencia íntima y especial, ideal para reír, cantar y sorprenderte como la primera vez.
  • Es una alternativa distinta al clásico plan de cena o flores: aquí el cine y la convivencia toman el protagonismo.
Shrek 5 (Captura de tráiler
Shrek 5 (Captura de tráiler oficial)

Consejos para tu visita

  • Llega temprano y considera un paseo por el Centro Histórico antes o después de la función.
  • Lleva efectivo para snacks o bebidas que puedas encontrar en la zona.
  • No olvides tu cámara o celular para capturar el momento y compartirlo con tus amigos.

Celebra San Valentín con una película que nos recuerda que el amor verdadero puede encontrarse donde menos lo imaginas… incluso en un pantano.

