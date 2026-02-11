Pensiones del Bienestar 2026: qué día de febrero inician los registros para los adultos mayores

Este apoyo busca brindar protección a dicho sector de la población.

Las Pensiones del Bienestar son una pieza clave para la protección de los derechos de los adultos mayores en México.

Es por eso que el gobierno busca que más y más personas se incorporen a los diferentes programas, y así, más gente de la tercera edad tengan un ingreso fijo para ayudar a cubrir sus necesidades.

En este sentido, tanto el programa Pensión Mujeres Bienestar como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores abrirá un nuevo registro para aquellos que no hayan podido inscribirse durante el último periodo de inscripción que se llevo a cabo en diciembre de 2025.

También la entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

Qué día de febrero inicia el proceso de registro para las Pensiones del Bienestar

De acuerdo con datos proporcionados por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, el nuevo periodo de inscripción inicia el próximo lunes 16 de febrero y concluye el día domingo 22 de febrero.

Dicho periodo de inscripción será para quienes cumplan 65 años y 60 años durante el actual bimestre y deseen acceder a estos programas.

Cabe recordar que este 2026, la Pensión para los Adultos Mayores entrega bimestralmente un monto económico de 6,400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar brinda a sus beneficiarias 3 mil 100 pesos.

Por su parte, cabe mencionar que el proceso de entrega de tarjetas para quienes iniciaron el proceso de registro en diciembre comenzó el día de hoy 11 de febrero.

Calendario oficial de registro del mes de febrero

Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C

Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

La funcionaria detalló que los módulos de registro estarán habilitados en todos los municipios del país, operando de lunes a domingo entre las 10 y las 16 horas.

Foto: Secretaría del Bienestar

Recalcó que los solicitantes deberán presentar: una identificación oficial vigente, que puede ser pasaporte, credencial para votar, cartilla militar, cédula profesional o algún documento oficial emitido por autoridades municipales, junto con la CURP actualizada.

Montiel subrayó que este último documento es esencial ya que el Registro Nacional de Población certifica su autenticidad.