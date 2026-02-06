México

Gobierno de Nezahualcóyotl presenta Bando Municipal 2026: va contra corrupción y burocracia

La nueva normativa prioriza la digitalización de servicios y un marco de penalizaciones más estricto para quienes transgredan las normas de convivencia urbana

Guardar
Foto: (Pavel Gaona)
Foto: (Pavel Gaona)

El Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, presentó oficialmente el Bando Municipal 2026, un instrumento normativo que marca una nueva etapa en la administración pública local, al priorizar la erradicación de la corrupción y la burocracia mediante la simplificación de trámites y servicios a través del uso de la tecnología, así como el fortalecimiento del orden y la sana convivencia en el espacio público.

Durante la presentación del documento, el alcalde destacó que una de las principales innovaciones del nuevo Bando Municipal es la formalización de la digitalización de trámites y servicios en el municipio, lo cual será posible gracias a la creación de la Unidad de Simplificación y Digitalización. Esta nueva área del gobierno municipal nace con el objetivo de combatir prácticas burocráticas y actos de corrupción, además de mejorar la eficiencia en la atención ciudadana.

Cerqueda Rebollo explicó que esta unidad buscará reducir de manera gradual los trámites presenciales, optimizar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a los servicios municipales, apostando por procesos más ágiles, transparentes y accesibles para la población. Con ello, Nezahualcóyotl se coloca a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión pública y la relación entre gobierno y ciudadanía.

El alcalde Adolfo Cerqueda detalló
El alcalde Adolfo Cerqueda detalló que buscará fortalecer la atención a servicios y seguridad en Nezahualcóyotl. Foto: (Gobierno de Nezahualcóyotl)

Cabe señalar que esta estrategia se encuentra alineada con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la Corrupción, promovida en 2025 por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que refuerza el compromiso del municipio con las políticas nacionales orientadas a la modernización administrativa y la transparencia.

Otro de los ejes fundamentales del Bando Municipal 2026 es la promoción de una convivencia respetuosa entre vecinas y vecinos, así como el ordenamiento de las calles y avenidas. En este sentido, se actualizaron las sanciones para quienes instalen objetos que impidan el libre tránsito en la vía pública, conocidos como “bienes mostrencos”, conducta que será castigada con multas de hasta 4 mil 692 pesos.

Asimismo, el nuevo ordenamiento establece sanciones firmes para acciones que afectan el entorno urbano y el bienestar colectivo, como tirar basura en banquetas, camellones, jardineras o áreas verdes; consumir bebidas alcohólicas en la vía pública; desperdiciar o hacer mal uso del agua potable; así como mantener a un animal sintiente en condiciones insalubres o amarrado de forma permanente.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda
El presidente municipal Adolfo Cerqueda presentó el Bando Municipal 2026. Foto_ (Gobierno de Nezahualcóyotl)

Para estas faltas, las multas pueden alcanzar hasta los 7 mil pesos, con el propósito de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el respeto a los espacios comunes y la protección de los seres vivos.

A pesar del fortalecimiento del régimen de sanciones, el Gobierno de Nezahualcóyotl reiteró su apuesta por un modelo de Justicia Cívica basado en la mediación, privilegiando el diálogo y los acuerdos como mecanismos para resolver conflictos vecinales antes de recurrir a instancias judiciales.

Con la entrada en vigor del Bando Municipal 2026, Nezahualcóyotl no solo se alinea a las leyes nacionales para eliminar trámites innecesarios, sino que reafirma su compromiso de consolidar un gobierno innovador, cercano y transparente, que aplica la ley para garantizar mejores condiciones de vida a todas y todos sus habitantes.

Temas Relacionados

NezahualcóyotlEstado de MéxicoBando Municipal 2026mexico-noticias

Más Noticias

¿Quién es y cómo juega Javier Ruiz, nuevo jugador del Necaxa?

La escuadra rojiblanca sumó al futbolista de 21 años tras su paso por Independiente y Barracas Central

¿Quién es y cómo juega

Vive un día como bombero: llega el primer Mega Entrenamiento Masivo en la CDMX

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital programó un evento gratuito con el fin de promover el deporte, la disciplina y el acercamiento a la labor en el área de emergencias

Vive un día como bombero:

Vacuna del sarampión en México: quiénes deben aplicarse un refuerzo

El esquema de vacunación vigente protege de por vida, aunque existen excepciones para ciertos grupos y ante brotes internacionales

Vacuna del sarampión en México:

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Alcalde de Tequila, Jalisco, es recluido en el penal del Altiplano

Diego “N” pasará su primera noche en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano tras su detención este jueves

Alcalde de Tequila, Jalisco, es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Tequila, Jalisco, es

Alcalde de Tequila, Jalisco, es recluido en el penal del Altiplano

Sentencian a 4 años de prisión a exalcalde de Hidalgo por uso ilícito de atribuciones: los cumplirá en libertad

Realizan audiencia desde el Altiplano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Tras robo de casa en Tijuana, Secretario de Seguridad afirma que aún no se comprueba que fueran elementos de la Guardia Nacional

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Sobrina de Maribel Guardia denuncia

Sobrina de Maribel Guardia denuncia que Julián Figueroa fue víctima de violencia en su relación con Imelda Tuñón

BTS: este es el precio de la nueva ARMY bomb para México

CDMX prepara concierto de Juan Gabriel en lengua de señas: esta es la fecha y lugar para el tributo del ‘Divo de Juárez’

Sofía Castro consigue su primer protagónico en la telenovela “Hermanos Coraje” tras trabajar junto a su mamá

En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

DEPORTES

Así reaccionó Canelo Álvarez a

Así reaccionó Canelo Álvarez a la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez que sería en mayo

La sede para el nuevo estadio de Cruz Azul sería el Parque Bicentenario, según reportes

Jersey de Diablos Rojos con Stitch: precio, lugar y fechas para comprarlo

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF

Pumas analizaría continuidad de Efraín Juárez tras la goleada que recibió ante San Diego FC