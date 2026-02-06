Gobierno de Nezahualcóyotl presenta Bando Municipal 2026: va contra corrupción y burocracia

Foto: (Pavel Gaona)

El Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, presentó oficialmente el Bando Municipal 2026, un instrumento normativo que marca una nueva etapa en la administración pública local, al priorizar la erradicación de la corrupción y la burocracia mediante la simplificación de trámites y servicios a través del uso de la tecnología, así como el fortalecimiento del orden y la sana convivencia en el espacio público.

Durante la presentación del documento, el alcalde destacó que una de las principales innovaciones del nuevo Bando Municipal es la formalización de la digitalización de trámites y servicios en el municipio, lo cual será posible gracias a la creación de la Unidad de Simplificación y Digitalización. Esta nueva área del gobierno municipal nace con el objetivo de combatir prácticas burocráticas y actos de corrupción, además de mejorar la eficiencia en la atención ciudadana.

Cerqueda Rebollo explicó que esta unidad buscará reducir de manera gradual los trámites presenciales, optimizar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a los servicios municipales, apostando por procesos más ágiles, transparentes y accesibles para la población. Con ello, Nezahualcóyotl se coloca a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión pública y la relación entre gobierno y ciudadanía.

El alcalde Adolfo Cerqueda detalló que buscará fortalecer la atención a servicios y seguridad en Nezahualcóyotl. Foto: (Gobierno de Nezahualcóyotl)

Cabe señalar que esta estrategia se encuentra alineada con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la Corrupción, promovida en 2025 por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que refuerza el compromiso del municipio con las políticas nacionales orientadas a la modernización administrativa y la transparencia.

Otro de los ejes fundamentales del Bando Municipal 2026 es la promoción de una convivencia respetuosa entre vecinas y vecinos, así como el ordenamiento de las calles y avenidas. En este sentido, se actualizaron las sanciones para quienes instalen objetos que impidan el libre tránsito en la vía pública, conocidos como “bienes mostrencos”, conducta que será castigada con multas de hasta 4 mil 692 pesos.

Asimismo, el nuevo ordenamiento establece sanciones firmes para acciones que afectan el entorno urbano y el bienestar colectivo, como tirar basura en banquetas, camellones, jardineras o áreas verdes; consumir bebidas alcohólicas en la vía pública; desperdiciar o hacer mal uso del agua potable; así como mantener a un animal sintiente en condiciones insalubres o amarrado de forma permanente.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda presentó el Bando Municipal 2026. Foto_ (Gobierno de Nezahualcóyotl)

Para estas faltas, las multas pueden alcanzar hasta los 7 mil pesos, con el propósito de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el respeto a los espacios comunes y la protección de los seres vivos.

A pesar del fortalecimiento del régimen de sanciones, el Gobierno de Nezahualcóyotl reiteró su apuesta por un modelo de Justicia Cívica basado en la mediación, privilegiando el diálogo y los acuerdos como mecanismos para resolver conflictos vecinales antes de recurrir a instancias judiciales.

Con la entrada en vigor del Bando Municipal 2026, Nezahualcóyotl no solo se alinea a las leyes nacionales para eliminar trámites innecesarios, sino que reafirma su compromiso de consolidar un gobierno innovador, cercano y transparente, que aplica la ley para garantizar mejores condiciones de vida a todas y todos sus habitantes.