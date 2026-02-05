México

William Levy y Maite Perroni: el rumor que sacude nuevamente las redes sociales en 2026

Viejas declaraciones, silencios prolongados y una química inolvidable reactivaron una historia en las plataformas digitales

El rumor sobre una supuesta relación entre William Levy y Maite Perroni resurge tras la difusión de antiguas declaraciones del actor cubano. - (Jovani Pérez/ Infobae)

En los últimos días, el nombre de William Levy volvió a colocarse en el centro de la conversación digital por un tema que parecía enterrado. La posibilidad de que el actor cubano haya mantenido una relación sentimental con Maite Perroni resurgió con fuerza, impulsada por entrevistas pasadas y nuevas interpretaciones de sus palabras.

El revuelo comenzó cuando fragmentos de declaraciones de Levy circularon nuevamente en redes, donde el actor sugería haber vivido una relación fuera de su matrimonio, sin mencionar nombres. Esa ambigüedad fue suficiente para que antiguos rumores cobraran nueva vida.

La atención no tardó en centrarse en Maite Perroni, con quien Levy compartió protagónicos en telenovelas de alto impacto. Sin confirmaciones directas, la narrativa se ha construido entre suposiciones, silencios y recuerdos de una época marcada por el éxito televisivo.

Una química que trascendió la pantalla

Maite Perroni y William Levy
Maite Perroni y William Levy compartieron protagónicos en telenovelas como Cuidado con el ángel y Triunfo del amor, alimentando rumores de romance. - ( @willevy / @maiteperroni)

William Levy y Maite Perroni coincidieron en proyectos como Cuidado con el ángel y Triunfo del amor, producciones donde su conexión frente a cámaras fue evidente. Esa cercanía artística fue interpretada por el público como algo más que actuación.

Durante esos años, los rumores crecieron alimentados por apariciones públicas, entrevistas y la reacción constante de los seguidores. Sin embargo, ambos actores mantuvieron siempre una postura reservada, limitándose a destacar el respeto y profesionalismo mutuo.

A pesar de la insistencia mediática, nunca existió una declaración que confirmara un romance. La historia se sostuvo en percepciones y en la intensa respuesta de una audiencia que buscaba ver reflejada en la vida real la pasión de la ficción.

Declaraciones, silencios y nuevas lecturas

La separación de William Levy
La separación de William Levy de Elizabeth Gutiérrez en 2024 renovó el interés mediático en su historia personal y viejos rumores románticos. - (TV Azteca)

Tras su separación de Elizabeth Gutiérrez en 2024, William Levy enfrentó cuestionamientos sobre su pasado sentimental. En entrevistas, negó en su momento haber tenido una relación con Perroni, aunque reconoció etapas complejas en su vida personal.

Esas declaraciones, revisitadas hoy, han sido reinterpretadas por algunos como una confirmación indirecta. No obstante, el propio actor nunca señaló a Maite Perroni ni validó los rumores de forma explícita.

Por su parte, Perroni atravesó rupturas sentimentales importantes en esos años, pero optó por no hacer comentarios públicos sobre su vida privada ni sobre su vínculo con Levy.

Un patrón que alimenta la polémica

Samadhi Zendejas y William Levy,
Samadhi Zendejas y William Levy, la pareja coincidió en un proyecto y desató rumores de romance

A lo largo de su carrera, William Levy ha sido vinculado sentimentalmente con varias coprotagonistas. Su imagen de galán y su popularidad han provocado constantes especulaciones en cada proyecto.

Nombres como Jacqueline Bracamontes, Ximena Navarrete, Samadhi Zendejas y Maite Perroni han aparecido en rumores, muchos de ellos surgidos durante pausas en su relación con Elizabeth Gutiérrez.

Hasta ahora, la pregunta sigue sin una respuesta clara. No existe confirmación oficial de un romance entre Levy y Perroni, y la historia permanece en el terreno de la interpretación pública, donde el rumor sigue siendo más fuerte que la certeza.

