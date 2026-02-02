Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de febrero: servicio lento en la Línea A

A través de redes sociales, usuarios reportaron avance lento en el servicio de la Línea A. El STC aclaró que no se presenta averías y trabajan para agilizar el servicio.
"Buena tarde. Al momento la Línea A no presenta averías, se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar", publicaron.
El próximo lunes 2 de febrero, los usuarios del transporte público, en especial del Metro y Metrobús de la Ciudad de México, deben prever horarios especiales de operación y planificar rutas alternativas.
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Por día de asueto, el STC retrasa su horario de apertura y comenzará a dar servicio a partir de las 7:00 am.