Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de febrero: servicio lento en la Línea A

Por día de asueto, el STC retrasa su horario de apertura y comenzará a dar servicio a partir de las 7:00 am.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El próximo lunes 2 de febrero , los usuarios del transporte público, en especial del Metro y Metrobús de la Ciudad de México , deben prever horarios especiales de operación y planificar rutas alternativas.

"Buena tarde. Al momento la Línea A no presenta averías , se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar", publicaron.

A través de redes sociales, usuarios reportaron avance lento en el servicio de la Línea A . El STC aclaró que no se presenta averías y trabajan para agilizar el servicio.

Últimas noticias

