Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de febrero: servicio lento en la Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes de puente

20:47 hsHoy

Servicio lento en la Línea A del Metro CDMX

A través de redes sociales, usuarios reportaron avance lento en el servicio de la Línea A. El STC aclaró que no se presenta averías y trabajan para agilizar el servicio.

"Buena tarde. Al momento la Línea A no presenta averías, se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar", publicaron.

12:48 hsHoy

Metro y Metrobús

Metro y Metrobús ajustan horarios para este 2 de febrero por día festivo

El calendario laboral obliga a adaptar los recorridos urbanos, permitiendo incluso que las bicis viajen en trenes y autobuses según disponibilidad

El Metro y el Metrobús
El Metro y el Metrobús tendrán horario especial el próximo lunes 18 de marzo. (Jovani Pérez/Infobae México)

El próximo lunes 2 de febrero, los usuarios del transporte público, en especial del Metro y Metrobús de la Ciudad de México, deben prever horarios especiales de operación y planificar rutas alternativas.

12:47 hsHoy

Metro CDMX

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 2 de febrero

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

12:47 hsHoy

Metro CDMX

Por día de asueto, el STC retrasa su horario de apertura y comenzará a dar servicio a partir de las 7:00 am.

Sindicato de Trabajadores del STC
Sindicato de Trabajadores del STC Metro convocaron a una marcha (X/ @MetroCDMX)

