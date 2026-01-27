México

“Ellos si hubieran podido ver a BTS”, Sheinbaum exhibe lujos de anteriores ministros de la Corte

La presidenta comparó los salarios y beneficios de los ministros, afirmando que “sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”

Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la polémica que se generó entorno a la compra de nueve camionetas de lujo, al comparar los salarios y beneficios de la anterior administración en el organismo con la actual.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria mostró una tabla comparativa en la cual señaló que los anteriores ministros, entre ellos Norma Piña, tenían un salario de 206 mil 947 pesos mensuales.

Mientras que los actuales ministros de la Corte, encabezados por Hugo Aguilar, tienen un sueldo de 134 mil 310 pesos.

A esto se sumó seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, aguinaldo, seguro de vida y pago por riesgo, sumando cientos de miles de pesos adicionales.

También se reportaron gastos en medicinas, alimentos, becas y otros apoyos, que en 2023 superaron los 11 millones de pesos y para 2026 se proyectan en solo 200 mil pesos.

Sheinbaum detalló una lista de 149 apoyos y servicios, de los cuales 59 ya se eliminaron y el resto está en revisión.

Entre estos figuran desde gestión de boletos de eventos, reservaciones en restaurantes, mudanzas, trámites bancarios y apoyo hospitalario, hasta servicios de mantenimiento en domicilios particulares y obtención de lugares preferenciales en espectáculos.

La presidenta subrayó que en la actual administración estos privilegios se han reducido significativamente.

La presidenta mostró datos en los que subraya que en la 4T han disminuido los privilegios de los ministros. (Presidencia)

Información en desarrollo...

