Zona naranja de BTS en México 2026, la más codiciada para los conciertos en CDMX

La banda se presentará en México próximamente (Zurisaddai González/Infobae)

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP se han convertido en uno de los acontecimientos más anhelados del año para los seguidores mexicanos. Desde que se revelaron las fechas oficiales, la comunidad de fanáticos ha permanecido atenta a cada detalle relacionado con el evento. La expectativa ha impulsado una intensa búsqueda de boletos, ya que muchos consideran este concierto como una oportunidad única.

Ante la alta demanda, los asistentes han comenzado a informarse sobre las distintas áreas del recinto para asegurar la mejor experiencia posible. Una de las zonas que ha despertado mayor interés es la denominada zona naranja, conocida por ofrecer una vista estratégica del escenario y un ambiente animado. La preferencia por este sector ha sido evidente en las consultas y en la velocidad con la que se agotan los boletos disponibles.

Para muchos, elegir el lugar adecuado dentro del estadio es tan importante como conseguir la entrada misma. Los fanáticos analizan precios, ubicaciones y ventajas de cada sección, buscando garantizar un recuerdo inolvidable del esperado espectáculo. La atención puesta en la zona naranja demuestra cómo cada detalle cuenta en la vivencia de un evento de esta magnitud.