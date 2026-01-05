Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

La canción de Peso Pluma y Tito Double P se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. daño

Peso Pluma y Tito Double P

En segundo lugar, continúa daño de Peso Pluma y Tito Double P.

3. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma y Tito Double P. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada 7-3, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. ni pedo

Peso Pluma y Tito Double P

ni pedo se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Peso Pluma y Tito Double P está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. putielegante

Peso Pluma y Tito Double P

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Tito Double P. Quizás por esto es que putielegante debuta en el ranking directamente en el quinto lugar.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se mantiene en sexto lugar.

7. bckpckbyz

Peso Pluma y Tito Double P

Lo más nuevo de Peso Pluma y Tito Double P, bckpckbyz, entra directamente al séptimo lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

8. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

El sencillo más reciente de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef ya se vislumbra como un nuevo clásico. Cuando No Era Cantante (Remix) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. malibu

Peso Pluma y Tito Double P

La nueva producción de Peso Pluma y Tito Double P se vende como pan caliente. Pasa del puesto 10 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

10. TU SANCHO

Fuerza Regida

El sencillo de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.