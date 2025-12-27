Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 27 de diciembre

Personal de Tránsito de la CDMX se dirige hacia Boulevard Puerto Aéreo pasando por la Calzada Zaragoza con dirección al Norte, ya que se registró un percance automovilístico.

Durante el establecimiento de un dispositivo de revisión de seguridad de motocicletas, personal de la SSC-CDMX detuvo a un joven que lesionó a un policía con la motocicleta, en las inmediaciones del mercado de La Lagunilla. Lo anterior, aparentemente, al intentar evadir su detención.