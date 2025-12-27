Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 27 de diciembre

Personal de Tránsito de la CDMX se dirige hacia Boulevard Puerto Aéreo pasando por la Calzada Zaragoza con dirección al Norte, ya que se registró un percance automovilístico.
Durante el establecimiento de un dispositivo de revisión de seguridad de motocicletas, personal de la SSC-CDMX detuvo a un joven que lesionó a un policía con la motocicleta, en las inmediaciones del mercado de La Lagunilla. Lo anterior, aparentemente, al intentar evadir su detención.
Claudia Sheinbaum anuncia adquisición de 30 trenes de repavimentación para carreteras mexicanas durante el 2025
La mandataria confirma inversión nacional de equipo especializado para mejorar vialidades
Choque entre cárteles en la frontera sur impactan comercio y generan alerta de empresarial en México
Organizaciones como Canacintra Chiapas y comerciantes de Tapachula han señalado que los límites con Guatemala “están descuidados” en materia de seguridad
Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Tonalá
El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico
Dos incendios por presunto narcomenudeo en bares de Villaflores, Chiapas, dejan cuatro mujeres heridas
La fiscalía estatal informó que ya se abrió una carpeta de investigación por estos hechos registrados en la madrugada
Temblor en México hoy: se registró segundo sismo en Chiapas
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN
