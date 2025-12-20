La hora de los valientes: Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas revelan los secretos de la apuesta mexicana de Netflix

La hora de los valientes: Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas. (Netflix)

“Sin miedo, siempre. La hora de los valientes”, afirma de entrada Ariel Winograd cuando se le pregunta si dudó al aceptar el reto de dirigir una nueva versión de una película considerada icónica tanto en Argentina como por los cinéfilos latinoamericanos. El director argentino, admirador “profundo” de la cinta Tiempo de valientes y amigo personal de su creador, Damián Szifrón, explica el reto particular:

“Había una responsabilidad muy grande, pero también un desafío de hacerla propia. Me parece que la clave es también que cada película tiene su propia impronta. Veníamos de una que es muy buena y acá la idea era darle su propia identidad, que se sienta una original, y creo que lo logramos”.

El resultado: La hora de los valientes, la nueva apuesta mexicana de Netflix, que traslada el espíritu humorístico y reflexivo de la cinta original de 2005 a situaciones, miedos y contradicciones profundamente mexicanas.

Entrevista con Luis Gerardo Méndez, Ariel Winograd y Memo Villegas en La hora de los valientes. (Infobae México)

En La Hora de los valientes, Mariano Silverstein (Luis Gerardo Méndez) es un psicoanalista cuya vida da un giro inesperado tras ser sentenciado a realizar trabajo comunitario debido a un accidente automovilístico. Como parte de su castigo, debe brindar atención psicológica al inspector Díaz (Memo Villegas), un policía sumido en una crisis emocional después de descubrir la traición de su esposa. Lo que inicia como una obligación profesional termina arrastrándolos a una serie de situaciones peligrosas vincula­­das a una conspiración criminal, donde ambos se verán forzados a apoyarse mutuamente y a descubrir, en medio del caos, una insólita amistad.

Ambos actores y el director coinciden en que el humor y la aventura presentan una nueva propuesta: “No es que estábamos como mirando (la cinta original) todo el tiempo a ver cómo era cada escena”, agrega Winograd. “Se hace un trabajo para construir los mundos de cada uno de los personajes, quiénes son y qué les pasa, y qué es lo que necesitan para encontrar sus nuevas personalidades”.

La decisión, entonces, fue trabajar como si estuvieran creando una película completamente original, sin estar atados a la sombra de su antecesora. El equipo de adaptación, junto con Charly Barrientos en el guion, apostó a la creatividad sobre la nostalgia. El director lo resume de manera contundente: “Tener la posibilidad de hacerla y cómo nos la tomamos fue como si fuera una película original”.

Actualizando la sátira social a México

La Hora de los Valientes. (L to R) Memo Villegas as Diaz, Luis Gerardo Méndez as Silverstein in La Hora de los Valientes. Cr. José María Gusiñer. (Netflix)

Para los creadores de La hora de los valientes, actualizar la sátira de Tiempo de valientes —una cinta argentina aguda en su comentario social— exigía descifrar de qué se puede reír México en el presente y hasta dónde puede llegar la ironía sin perder la esencia.

El cambio de Buenos Aires a la Ciudad de México no fue mera geografía: significó redefinir la atmósfera de la historia y traducir sus códigos humorísticos y de acción a una urbe que respira a su propio ritmo.

“Aquí, la historia tenía que sentirse en las calles de México, tenía que ser nuestra”, puntualiza Luis Gerardo Méndez. Hacía falta más que referencias visuales; era indispensable adaptar también las angustias y los miedos, las bromas y los roces, “porque la verdad que los conflictos que tienen los personajes son muy humanos, muy identificables y muy actuales también”.

Los miedos y las contradicciones cotidianas de la vida en la capital son, en efecto, un nuevo eje de sátira y autocrítica para México. La película hace visible ese juego. En palabras de Méndez, “mi personaje es un tipo muy capaz, pero también con muchos miedos... miedo a la calle, a la inseguridad, a lo desconocido. A salir de su zona de confort. Y entonces, de pronto, se ve en esta encrucijada donde se tiene que convertir en el héroe de alguna manera. Eso fue muy divertido”.

Esa capacidad para reírse de sí mismos, sin dejar de reflejar los desafíos políticos, de seguridad o de autopercepción, es lo que hace que La hora de los valientes recobre vigencia.

La importancia de expresar las emociones

Memo Villegas es Díaz en La hora de los valientes. (Netflix)

En el corazón de La hora de los valientes resuena el crecimiento emocional de sus protagonistas. Tanto Memo Villegas como Luis Gerardo Méndez encontraron en sus papeles oportunidades para explorar aspectos íntimos de su propia historia, y la película sirvió como un catalizador para cuestionar, suavemente, algunos de los estereotipos más arraigados de la masculinidad mexicana.

Memo Villegas lo reflexiona con una honestidad marcada: “Me gusta el tema de abrir la posibilidad de que entre hombres nos podamos comunicar más sobre nuestros sentimientos. Por lo menos yo, que fui educado como en los 80, como un hombre fuerte, que no llora, que no expresa tanto sus vulnerabilidades”.

Villegas reconoce: “Esta película me hace mirar hacia allá y ver que estoy en el buen camino de buscar lo contrario. De sí llorar, de sí decir lo que me pasa y pedir ayuda de pronto cuando la necesito”.

Un rodaje accidentado entre risas

Ariel Winograd, Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas en La hora de los valientes. (Netflix)

La filmación de La hora de los valientes estuvo trufada de momentos tan insólitos y desafiantes como la propia trama que recrea. Memo Villegas recuerda entre risas: “Tuvimos varios casos de muertos que respiraban”. El comentario, lejos de ser metáfora, relata un momento genuino.

“Había una escena muy puntual en Xochimilco y tenía que llover, entonces había que hacerlo con litros de agua. Para que no desperdiciar tanta, decidimos hacerlo en una toma sin ensayo”, explica Winograd. “No calculamos y era tanta agua que no se veía nada en la cámara. Uno de los personajes que estaba haciendo de cadáver, comenzó a ahogarse. Empezó a gritar ‘paren, paren’. Y hasta ahí paramos con la lluvia”.

“Lo arreglamos con VFX”, dicen riendo. Aunque Memo señala: “No fue tan divertido para él”.

Desde los primeros días supieron que rodar en escenarios reales de la Ciudad de México implicaba mucho más que cumplir con un calendario de producción: significaba estar listos para lo inesperado. El rodaje tampoco fue ajeno a retos de acción y logística que requirieron planeación meticulosa.

“Había muchas escenas que inclusive, como todo lo que sucede en la parte final que es en una sola toma. Hubo mucho planeamiento, sobre todo con los helicópteros, y muchas medidas de seguridad”, señala el director.

Buscar lo humano entre el absurdo y la acción

La Hora de los Valientes. (L to R) Memo Villegas as Diaz, Luis Gerardo Méndez as Silverstein in La Hora de los Valientes. Cr. José María Gusiñer. ( Netflix)

Uno de los sellos particulares de La hora de los valientes es la combinación entre la acción cargada de adrenalina y el humor absurdo propio de sus personajes. El reto mayor para Ariel Winograd y su equipo fue trasladar esos elementos típicos de género a una historia que, pese a sus explosiones y persecuciones, siga siendo íntima y profundamente local.

“Es una película que tiene mucha acción, pero es una acción que la tienen que hacer tipos comunes, no héroes que todo lo pueden”, explica el director. El juego cinematográfico se revela en la mezcla de géneros: el policía y el psicoanalista, ambos con heridas emocionales, deben sobrevivir al caos de una ciudad, doblemente atravesada por la inseguridad y el humor involuntario.

La autenticidad del elenco fue clave para mantener el tono realista, aunque profundamente cómico. Ariel Winograd suma: “Ahí es donde se produce el juego cinematográfico más divertido. El ‘qué pasaría si’, con gente común. El malo tiene sentimientos y los buenos tienen problemas”.

Luis Gerardo Méndez, fiel a su estilo, hilvana primero una reflexión final: “Es una comedia llena de acción, pero con mucho corazón, es muy divertida, pero creo que el eje de la película es darse cuenta que la terapia, que el autoconocimiento son importantes”.

Y entre risas queda claro el espíritu que quieren transmitir: cine mexicano renovado, entretenimiento con fondo, acción delirante y una invitación a mirar(nos) con menos miedo y más humor. “Una gran comedia”, repiten, casi como consigna, los propios protagonistas.

La hora de los valientes ya se encuentra disponible el catálogo de Netflix.