México

Presidente de Morena en CDMX acusa al PAN de boicotear el Congreso

El grupo parlamentario expresó su apoyo a las legisladoras señaladas y reiteró su postura en contra de la violencia durante los debates legislativos

Crédito: Jovani Perez | Infobae México

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena (CEE) en la Ciudad de México, Héctor Díaz-Polanco, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de intentar boicotear el trabajo legislativo en el Congreso de la CDMX.

En la conferencia de prensa La Chilanguera, Díaz-Polanco relató que hace tres años fue miembro del Congreso local, época en la que afirma, “teníamos que someter constantemente a control la tendencia caótica y violenta de la oposición”, de acuerdo con el dirigente, estos partidos “constantemente intentaban producir una condición general de desorden o de caos interno en el Congreso”.

Díaz-Polanco consideró que la pelea entre legisladoras de Morena y PAN—A raíz de la discusión sobre la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital (InfoCDMX), que dejó lesionada a la diputada panista Daniela Álvarez—no tuvieron como objetivo principal impedir la transformación del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, sino dificultar la aprobación del presupuesto para la ciudad.

En el marco del evento 'La Chilanguera', el líder de Morena en la CDMX, Héctor Díaz Polanco, subraya los principios fundacionales del partido, dejando claro que su objetivo es la transformación profunda del país por la vía democrática y pacífica. (Youtube/La 4TV)

El presidente del CEE afirmó: “Es evidente que se intentó sabotear el trabajo del Congreso, en este momento, no tanto para impedir que se hiciera una transformación en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, sino para boicotear, torpedear el trabajo legislativo en relación con la aprobación del presupuesto de la Ciudad de México, creo que será el verdadero objetivo y se inició buscando un pretexto y se encontró ese pretexto en esa propuesta de reforma”.

Morena reafirma intención de hacer política sin violencia

Díaz-Polanco reafirmó la postura de Morena contra la violencia: “Condenamos en Morena toda acción violenta (...) cuando se percibe un acto de violencia puede estar seguro de que no fue iniciado por Morena porque desde su nacimiento, tiene como lema el de impulsar la transformación sin romper un vidrio y ese ha sido siempre el comportamiento de nuestra gente, así que lamento muchísimo este episodio violento y reafirmamos nuestra intención, nuestro propósito de hacer política y no hacer violencia”.

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

El vocero de la bancada de Morena, Paulo Emilio García, recalcó el rechazo del movimiento a la violencia y señaló: “No es la imagen que queremos que tenga el Congreso de esta ciudad y que vemos con preocupación también una deriva violenta por parte de la oposición”.

García añadió que algunas legisladoras del PRI y del PAN previamente han justificado o apoyado hechos similares, como incidentes en el Senado que interpretaron Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y Gerardo Fernández Noroña, senador morenista o la destrucción del primer cuadro del Centro Histórico durante la marcha del 15 de noviembre.

Legisladores de CDMX buscan encontrar
Legisladores de CDMX buscan encontrar a las personas responsables de la marcha de la Genz. | Crédito: La Chilanguera

“Ahora pasa esto también después de buscar reventar la sesión con violencia, creo que ya es algo sistemático y que sí tiene que llamarnos a la reflexión por más que tuvieran diferencias (...) y creo que sí nos tiene que llevar una reflexión como ciudad de cómo queremos que se deriven las diferencias. Nuestro movimiento siempre actuó por la vía pacífica”, narró el vocero de la bancada de Morena.

García concluyó señalando que la bancada de Morena respalda a las diputadas Yuridia Ayala y Rosario Morales, quienes, de acuerdo con el legislador, enfrentan una campaña en su contra.

Por su parte, el PAN ha señalado que buscaron defender la rendición de cuentas y el derecho ciudadano a la información a través de una manifestación pacífica, sin embargo, apuntan que, las legisladoras de Morena fueron quienes las agredieron.

