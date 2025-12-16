México

La mitad de la ropa que se regala en la Navidad no se usa, de acuerdo con la UNAM

El sector textil experimenta un repunte durante las festividades, impulsado por la tradición de obsequiar prendas, lo que genera un aumento en la producción y un impacto ambiental considerable

Guardar
El 70% de los regalos
El 70% de los regalos navideños en Latinoamérica son prendas de vestir, pero la mitad nunca se utiliza. Foto: Cuartoscuro

Cada diciembre, la industria de la moda experimenta uno de sus mayores picos, impulsada por las festividades y la costumbre de regalar ropa. El consumo de prendas aumenta de manera significativa en esta temporada, reflejando una tradición que, aunque llena de color y entusiasmo, trae considerables consecuencias medioambientales según la información de la revista UNAM Global.

Las compras de la industria textil aumentan en diciembre

Durante noviembre y diciembre, la adquisición de ropa se eleva entre un 30 y 40% respecto al promedio anual. En Latinoamérica, aproximadamente el 70% de los regalos navideños son prendas de vestir. Sin embargo, la mitad de esa ropa nunca llega a usarse, lo que aumenta la acumulación innecesaria y el desperdicio de recursos.

La mercadotecnia y las campañas comerciales de la temporada invitan a comprar y estrenar ropa, fenómeno potenciado por el auge de la llamada “moda rápida”. Este modelo de producción acelera el lanzamiento de colecciones y responde a las tendencias más efímeras, decisión que repercute directamente en los volúmenes de fabricación y la presión sobre el ambiente.

El impacto de la moda tiene un grave impacto en el medio ambiente

La moda rápida impulsa la
La moda rápida impulsa la compra de ropa nueva y genera un fuerte impacto ambiental durante las fiestas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La moda es una de las industrias más contaminantes del mundo. Cada año, usa 93 mil millones de metros cúbicos de agua, cantidad equivalente a lo que consumirían cinco millones de personas. Además, vierte medio millón de toneladas de microfibras al mar.

Este consumo intensivo de recursos y energía se agrava en fiestas decembrinas. Como explica Rogelio Omar Corona Núñez, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM: Todo el proceso de la producción textil —desde la siembra y obtención del algodón u otra materia prima hasta la producción de las prendas, el transporte, el almacenaje y el uso de la plancha en casa— tiene un costo ambiental muy alto.

La demanda por ropa nueva contribuye también a la explotación laboral en países donde se elaboran muchas de estas prendas. Corona Núñez recomienda reflexionar sobre el origen de lo que compramos, ya que existen prácticas que pueden ser consideradas como esclavitud, se imponen jornadas laborales de 12 a 14 horas y se obliga a trabajar a los niños.

Alternativas: Ropa de segunda mano y opciones biodegradables

La industria textil consume 93
La industria textil consume 93 mil millones de metros cúbicos de agua al año y libera toneladas de microfibras al mar. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este panorama, surgen alternativas para quienes buscan una Navidad responsable. La reutilización de ropa y la compra de prendas de segunda mano permiten extender la vida útil de los productos, reduciendo hasta en un 80 o 90% los daños ambientales, de acuerdo con los cálculos de Corona Núñez.

Entre las opciones, de acuerdo con la información de la UNAM, están:

  • Bazares y tianguis especializados en ropa usada.
  • Plataformas en redes sociales donde es posible comprar, vender, rentar o intercambiar prendas en buen estado.
  • Elecciones de calidad y durabilidad sobre cantidad y moda pasajera.

Además, algunas marcas ya experimentan con materiales biodegradables, como celulosa extraída de coronas de piña o mezclas con madera, procurando que las prendas sean más fáciles de degradar al final de su ciclo de vida..

Para Cristina Ayala-Azcárraga, experta en sostenibilidad de la UNAM, lo importante es “incentivar a que las personas adquieran usado, lo normalicen y se eliminen mitos nos ayuda a tener un consumo más sustentable”.

Temas Relacionados

RopaNavidad UNAMModamexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron

Arranca registro para la Beca ‘Gertudris Bocanegra’: así puedes acceder a este programa social que otorga mil 900 pesos bimestrales

La incorporación para recibir este apoyo económico se lleva a cabo a través del sitio web oficial

Arranca registro para la Beca

Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

Otros famosos se han hecho acreedores a multas o sanciones por interpretar

Cantante de narcocorridos se presenta

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

José “N” y Rubén “N” fueron asegurados en Huitzilac cuando manipulaban las sustancias

Sentencian a dos hombres detenidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres detenidos

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cantante de narcocorridos se presenta

Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

Coque Muñiz revela que empeñó sus pertenencias para evitar ser desalojado de su casa: “Volví a empezar de cero”

Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

Filtran a Consuelo Duval como primera habitante de La Casa de los Famosos México 4

Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

DEPORTES

Murió Solomon Grundy, histórico luchador

Murió Solomon Grundy, histórico luchador estadounidense del CMLL que se ganó el cariño de los mexicanos

Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres