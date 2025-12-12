Así nació la devoción de Alex Lora por la Virgen de Guadalupe: “Iba para seminarista”

La devoción de Alex Lora por la Virgen de Guadalupe influye en su vida personal y carrera musical (Foto: Instagram @musicfo_all)

La devoción de Alex Lora por la Virgen de Guadalupe ha marcado tanto su vida personal como su trayectoria artística, al punto de inspirar una de sus composiciones más emblemáticas y de acompañarlo en cada escenario.

El líder de El Tri ha manifestado en diversas ocasiones que la imagen de “la Morenita del Tepeyac” ocupa un lugar central en su día a día, ya sea en su vestimenta, en sus guitarras o en el altar que instaló en su hogar.

Esta relación, forjada desde la infancia por las enseñanzas de su madre, doña Eloísa Serna, se consolidó durante su adolescencia, cuando estudió en el Instituto Fray Juan Zumárraga, un colegio religioso, y llegó a considerar la posibilidad de convertirse en sacerdote.

El líder de El Tri incorpora la imagen de la Virgen de Guadalupe en su vestimenta, guitarras y altar personal (Cuartoscuro)

De su aspiración a la iglesia católica a su vida en el rock urbano

En una entrevista para Historias Engarzadas, el músico relató que su vínculo con la fe católica se profundizó al participar como acólito y convivir con seminaristas.

“Era acólito, es más..., hubo una época, porque estuve con los seminaristas y esa onda, como que iba para seminarista, sí.... cantábamos canciones religiosas, yo los acompañaba con la lira y todo y sí..., hubo en momento en que dije ‘estaría buena onda ser padrecito’”, recordó el propio Lora.

Aunque finalmente eligió el camino de la música, la presencia de la Virgen de Guadalupe nunca se apartó de su vida.

La fe católica de Alex Lora se forjó desde la infancia gracias a las enseñanzas de su madre, doña Eloísa Serna (Foto: Instagram @rogmwolf)

La importancia de la Virgen en su cotidianidad se refleja en sus palabras: “Siempre me encomiendo a ella, pa’ no regarla, tanto... por ejemplo, ahorita, antes de cotorrear, le recé a la Virgencita pa’ que me ayudara a no regarla tanto”, expresó el cantante durante la misma entrevista.

Esta devoción se tradujo también en su obra musical, cuando en 1997 compuso el tema “Virgen morena”, incluido en el álbum “Cuando tú no estás”.

En defensa de la fe por la Virgen de Guadalupe

La figura de la Virgen de Guadalupe representa para Lora no solo un símbolo religioso, sino también un emblema de identidad nacional. En febrero de 2025, el músico opinó sobre la controversia generada por la cantante Danna, quien utilizó ropa interior con un dije de la Virgen en un video musical.

Pese a su irreverencia, para el cantante fue demasiado lejos la moda de la joven artista. (Jovani Pérez / Infobae México)

Para Lora, este gesto constituyó una falta de respeto: “A la Virgencita, antes que nada, hay que respetarla porque es la identidad de nuestra raza, tenemos que respetarla, hay que respetarla y hay que venerarla porque ella es quien nos ilumina, ella es quien me ha dado salud para cantarle a la raza durante 56 años y la inspiración de inventar las canciones que he inventado”.

Cada 12 de diciembre, miles de mexicanos celebran el día de la Virgen de Guadalupe, y Alex Lora se suma a esta conmemoración con la misma fe que lo ha acompañado desde su juventud.