El SMN alerta por riesgo de tornados en el norte de Coahuila

Las autoridades pidieron a la población permanecer en alerta. Foto: Gob. de Chihuahua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adviertió este domingo sobre la probabilidad de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, donde se esperan fuertes rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Las condiciones atmosféricas generadas por el frente frío número 16, que recorre el noroeste y norte de México en interacción con una vaguada polar, serán las responsables de crear un ambiente propicio para este tipo de fenómenos súbitos y altamente destructivos.

La posible formación de estos remolinos de viento se produce en un contexto de vientos intensos: se prevén velocidades sostenidas de entre 50 y 60 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, con picos de rachas que alcanzan hasta 90 kilómetros por hora.

En el istmo y golfo de Tehuantepec, que comprende zonas de Oaxaca y Chiapas, los vientos oscilarán entre los 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas superiores de hasta 80 kilómetros por hora.

Otras áreas afectadas, como Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, experimentarán vientos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que “las condiciones para torbellinos o tornados se presentarán principalmente en el norte de Coahuila“, vinculando estos riesgos a la llegada de aire frío y la inestabilidad generada por el choque de masas de aire.

Este fenómeno natural puede provocar daños considerables a estructuras, infraestructura y cultivos, así como representar un riesgo directo para la integridad de la población.

El ambiente meteorológico de este domingo se completará con vientos moderados en el golfo de California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí y diversas franjas costeras del Pacífico y el golfo de México.

Además, se espera oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, representando un peligro añadido para pescadores y embarcaciones menores.

En cuanto a precipitaciones, se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como en partes de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Mientras tanto, lluvias de menor intensidad podrían presentarse en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, sectores de Puebla, Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En paralelo, la primera tormenta invernal se irá desplazando hacia el centro de Estados Unidos, dejando de incidir sobre territorio mexicano, al igual que el frente frío número 15, que en el sur del vecino país adquirirá características cálidas y perderá influencia en México.

Por último, a pesar del panorama de vientos y descenso térmico en zonas específicas, se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40℃ en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

Otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, el suroeste de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo rozarán los 30 a 35℃.