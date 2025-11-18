México

Felicia Mercado aclara supuesto romance con actor 44 años menor enamorado de ella: “Nunca lo volví a ver”

Brandon Zariñan, de 21 años, no oculta su admiración por la estrella de telenovelas y asegura que le gustaría formalizar una relación, pese a la diferencia de edad que los separa

La actriz fue fotografiada junto
La actriz fue fotografiada junto a Brandon Zariñan, exparticipante del programa ‘Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón’.

La controversia en torno a un presunto romance entre Felicia Mercado y el joven actor Brandon Zariñan ha generado una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo mexicano.

Mientras Zariñan, de 21 años, ha declarado abiertamente su interés sentimental por la actriz de 65 años, Mercado ha salido al paso para desmentir cualquier vínculo amoroso entre ambos, asegurando que solo se han visto una vez.

En declaraciones a la revista TVyNovelas, Felicia Mercado explicó que su único encuentro con Brandon Zariñan ocurrió en un evento social.

“A Brandon lo conocí en un evento, lo vi una vez en la vida y nunca más lo volví a ver, entonces no sé en qué momento relacionaron que tenía un romance con él; es una persona que ni conozco, lo he visto una vez, así que no entiendo. Con la pena, pero ahí no hay romance”, afirmó la actriz, negando de manera categórica cualquier relación sentimental con el joven actor.

Felicia Mercado desmiente rotundamente cualquier
Felicia Mercado desmiente rotundamente cualquier romance con Brandon Zariñan y aclara que solo se han visto una vez

La villana manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de rumores puede tener en su entorno familiar, especialmente en la relación con Eugenio Santoscoy, padre de su única hija y con quien estuvo casada durante veinticinco años antes de divorciarse en 2021.

Mercado subrayó que, a pesar de la separación legal, ambos mantienen una convivencia cercana por el bienestar de su hija. “Seguimos siendo casi casi pareja porque se nos ha hecho fácil seguir juntos, cuidar a nuestra hija que adoramos. Nuestro plan de vida es estar con ella y apoyarla siempre. Yo no pienso cambiar de pareja. Estoy muy a gusto como estoy, somos una familia”, declaró la actriz a TVyNovelas.

Además, expresó el afecto que aún siente por su expareja: “Fueron muchos años de vivir juntos, así que veo difícil que nos separemos”.

Brandon Zariñan declara abiertamente su
Brandon Zariñan declara abiertamente su interés sentimental por Felicia Mercado y asegura que ya se han dado besos (@brandonzarinan, Instagram)

Por su parte, Brandon Zariñan ha ofrecido una versión completamente distinta sobre la naturaleza de su relación con Mercado. El joven actor ha manifestado públicamente su admiración y sentimientos hacia ella.

“La verdad, yo di el primer paso. Le dije: ‘Felicia Mercado, ¡me encantas!’. Oficialmente no le he dicho que seamos novios, pero no lo descarto. Ya nos dimos unos besos. ¡Quiero que sea mi novia!”, aseguró Zariñan.

Relató que, tras conocer a Mercado, la invitó a salir y minimizó la diferencia de edad entre ambos. “La edad es un número. Recuerdo incluso desde que iba a la primaria me enamoré de mi maestra de inglés. Me llevaba bastantes años y decía: ‘Qué mujer tan bella’. Para mí es normal”, comentó el actor, quien también destacó la buena relación que, según él, mantiene con la actriz:

“Nos llevamos súper bien. Para nada siento que exista la diferencia de edad. Nos la pasamos riendo. Bailamos. Tiene muchísima energía. Es un alma completamente joven”.

Mercado afirma que, pese a
Mercado afirma que, pese a su divorcio, mantiene una convivencia cercana con Eugenio Santoscoy por el bienestar de su hija (Instagram/Feliciamercadoof)

El joven actor añadió que, en un principio, Mercado le advirtió sobre la diferencia generacional, sugiriendo que podría ser su madre, pero que la cercanía entre ambos fue creciendo. “Sí, me lo dijo, pero se dio y, cuando menos lo esperábamos, ya estábamos abrazados, agarrados de la mano. Hemos ido a eventos y estado muy cariñosos. Me siento muy bien con su compañía”, relató.

Brandon Zariñan es egresado de la escuela de Patricia Reyes Spíndola y obtuvo el segundo lugar en el reality show ‘Abandonados Asia: la ruta del dragón’. Se espera que haga frente a las recientes declaraciones de Felicia Mercado.

Sergio Mayer Mori afirma que

Beca Rita Cetina: ¿cuándo caerá

Temblor hoy en México: reportan

¿Cuántas veces al día se

Profeco interviene en la devolución
Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Sergio Mayer Mori afirma que

Sergio Mayer Mori afirma que su papá, Sergio Mayer, no tiene talento: “Actúa muy mal, no canta, no baila”

Ruso Zamogilny, analista de TUDN,

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

