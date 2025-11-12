México

Tras dos años de relación, María León anuncia ruptura con coreógrafo de Mira Quién Baila: “Estoy en duelo”

A pesar de la distancia y las agendas apretadas, la cantante y Allen Genkin demostraron que se puede terminar una relación con madurez, amistad y esperanza de un posible reencuentro

María León revela que la relación terminó en buenos términos y que ambos mantienen una amistad basada en el respeto (IG)

La noticia de la separación entre María León y Allen Genkin ha sorprendido a sus seguidores, especialmente porque la cantante ha manifestado que atraviesa un proceso de duelo tras el fin de una relación que se extendió por más de dos años.

La artista, reconocida por su participación en “Juego de voces”, compartió que la distancia y los compromisos profesionales fueron determinantes en la decisión de poner una pausa a su vínculo con el coreógrafo, a quien conoció durante su paso por “Mira quién baila” en 2022.

Durante un encuentro con medios de comunicación, María León explicó que la ruptura no obedeció a la falta de sentimientos, sino a la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que Allen Genkin reside en Estados Unidos y ella en México, ambos con agendas laborales exigentes.

La distancia y los compromisos profesionales influyeron en la ruptura entre la cantante mexicana y el coreógrafo estadounidense (IG)

La cantante expresó: “Está complicado. Ahorita estoy enfocada en mi trabajo; digamos que hay una pausa. Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida”.

La intérprete reconoció que la decisión de separarse no fue sencilla y que tanto ella como su expareja están enfocados en su desarrollo personal. León detalló: “Son cosas que tampoco decides, simplemente te sobrepasan. Agradezco tener mucho trabajo, porque me ayuda. Estoy en terapia, mejorando mucho como persona; él también está mejorando mucho como persona”.

A pesar de la ruptura, la relación entre ambos se mantiene en términos cordiales y de respeto. La artista subrayó: “No hay nada malo con la relación: somos amigos, estamos al pendiente, nos escribimos. Hemos encontrado esta pausa en un momento de mucha generosidad. Es la relación más hermosa que he tenido en mi vida”.

En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, María León no descarta que el futuro pueda reunirlos nuevamente. La cantante confesó: “Tengo la esperanza de que, cuando pase toda esta situación de incompatibilidad de tiempos y espacios, podamos reencontrarnos en nuestra mejor versión”.

El coreógrafo estadounidense y la cantante se conocieron en 'Mira quién baila', programa que marcó el inicio de su relación (IG)

Actualmente, León afirma que vive un momento de plenitud y aprendizaje, enfrentando el duelo por la separación desde la serenidad y sin resentimientos hacia su expareja.

En sus palabras: “Yo adoro y amo con todo mi corazón a mi expareja, estoy en un duelo por las cosas bonitas, pero al final también vivo un momento de plenitud; estar sola me hace bien”.

Por su parte, Allen Genkin es un bailarín y coreógrafo profesional de origen estadounidense, fundador de Sweat Dancefit, donde imparte clases y difunde su trabajo en el ámbito del movimiento corporal. Inició su carrera en el baile latino de salón a los doce años y, a los quince, ya se había consagrado como campeón regional juvenil en California.

María León no descarta una posible reconciliación en el futuro, confiando en que el tiempo y el crecimiento personal puedan unirlos nuevamente (Foto: TelevisaUnivision)

Entre 2007 y 2008, fue finalista nacional juvenil de danza en Estados Unidos. Su trayectoria incluye participaciones en competencias internacionales como el Blackpool Dance Festival y el UK Open, así como apariciones en programas de televisión como “Dancing with the stars” y “Mira quién baila”, espacio en el que conoció a María León. Además, Genkin es cofundador de Fred Astaire Dance Studio y ha consolidado su carrera tanto en la enseñanza como en la industria del entretenimiento.

