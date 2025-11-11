México

Pensión Bienestar Noviembre 2025: ¿Qué letras serán las que tendrán que esperar por su pago?

El pago programado para beneficiarios con ciertas iniciales de apellido se modificará por la suspensión del lunes 17

Los beneficiarios con apellidos de
Los beneficiarios con apellidos de la letra M en adelante tendrán nuevas fechas de cobro tras la suspensión del 17 de noviembre.

La Secretaría del Bienestar anunció que la dispersión del pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025 tendrá una suspensión el lunes 17 de noviembre, debido al adelanto del día festivo oficial por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El ajuste en el calendario afecta a diversos beneficiarios, de acuerdo al avance en el reparto alfabético por apellidos.

¿Cuáles son las letras que verán retrasado su pago?

Las personas con apellido que
Las personas con apellido que inicia con G pueden cobrar 6 mil 200 pesos desde el 11 de noviembre en el Banco del Bienestar.|(Imagen ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las personas beneficiarias con apellidos que inician con las letras A, B, C, D, E y F ya han recibido la dispersión programada.

A partir de la letra M en adelante, los pagos experimentarán modificaciones debido a la suspensión del lunes 17.

El nuevo calendario de pagos se distribuirá de la siguiente manera:

  • Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre de 2025.
  • Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre de 2025.
  • Letras P, Q: Jueves 20 de noviembre de 2025.
  • Letra R: Viernes 21 y lunes 24 de noviembre de 2025.
  • Letra S: Martes 25 de noviembre de 2025.
  • Letras T, U, V: Miércoles 26 de noviembre de 2025.
  • Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre de 2025.

La Secretaría del Bienestar recomendó a los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras mencionadas tomar previsiones, ya que la dispersión de recursos reanudará su curso habitual el martes 18.

El calendario tiene como objetivo garantizar el orden y la transparencia en el proceso de pagos, ante la presencia de días no laborables en el país.

¿Quiénes reciben el pago hoy?

A través de redes sociales, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó a través de una publicación que todas aquellas personas derechohabientes cuyo apellido inicie con la “G” pueden acudir a las instalaciones más cercanas de un Banco del Bienestar para realizar el cobro por 6 mil 200 pesos.

Montiel Reyes publicó desde su perfil: “Si tu apellido comienza con la letra G, a partir del 11 de noviembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre noviembre-diciembre" de los programas Pensiones Bienestar y al programa social Madres Trabajadoras.

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es proporcionar apoyo económico dirigido a las personas adultas mayores de 65 años y más.

Esta estrategia busca asegurar una pensión regular y suficiente, orientada a cubrir los requerimientos fundamentales de los integrante de este grupo población.

