México

Pati Chapoy y Pedro Sola encienden polémica por plantear que Inti no fue planeada por Cazzu y Christian Nodal

Los reconocidos periodistas de espectáculos nuevamente fueron blanco de comentarios negativos por parte de los fanáticos de la argentina

Guardar
Pati Chapoy constantemente arremete contra
Pati Chapoy constantemente arremete contra la cantante. (Instagram: Pati Chapoy/Cazzu)

Desde que se hizo pública la presunta infidelidad con Ángela Aguilar, los periodistas Pati Chapoy y Pedro Sola, conductores del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, han discutido en diversas ocasiones sobre el embarazo de la cantante argentina Cazzu junto a Christian Nodal.

En uno de sus más recientes programas ambos presentadores realizaron comentarios que pusieron sobre la mesa la duda sobre si la hija de la pareja, Inti, fue planeada, lo que ha provocó un amplio rechazo entre los usuarios de plataformas digitales.

¿Qué dijeron?

Durante la emisión del programa, Chapoy y Sola abordaron el tema del embarazo de Cazzu, cuestionando las circunstancias en las que la artista y Nodal decidieron convertirse en padres.

Cazzu organizó un viaje especial
Cazzu organizó un viaje especial junto a su hija, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal. (cazzu / Instagram)

Los usuarios criticaron la falta de sensibilidad de Chapoy y Sola, señalando que sus palabras traspasaron los límites del respeto hacia la vida privada de Cazzu y Christian Nodal. La experimentada conductora externó: Pero el embarazo, no sabemos si fue de común acuerdo". A lo que su compañero de programa agregó: “Esas cosas pueden no suceder”.

Las observaciones de los conductores, consideradas inapropiadas por muchos espectadores, se centraron en la posibilidad de que la llegada de Inti no haya sido resultado de un acuerdo entre ambos artistas. Esta postura, expresada en horario televisivo, se trasladó rápidamente al ámbito digital, donde el video comenzó a circular y a viralizarse.

Varios internautas no se quedaron callados ante las palabras de los conductores:

“No te enganches amiga solo es un programa de espectáculos”.

“Que dicha, tenían que decírselo y lo dijiste”.

“Es que si no habla de Cazzu no hace dinero”.

“Solo recuerden cómo terminó Daniel Bisogno tiempo al tiempo”.

La mexicana constantemente critica la
La mexicana constantemente critica la música y estilo de la trapera. |Crédito: cazzu - Infobae México

Este episodio ocurre en un contexto ya tenso para la pareja, pues Cazzu y Christian Nodal mantienen una disputa legal relacionada con las obligaciones de paternidad de su hija Inti, principalmente en los permisos para viajar de la menor pues su madre alega que debe salir constantemente de su país (Argentina) para trabajar. La controversia legal ha mantenido a ambos artistas en el centro de la atención mediática, y los comentarios de los conductores de ‘Ventaneando’ han añadido un nuevo elemento de polémica a la situación.

Paty Chapoy lo hace de nuevo

No es la primera vez que Pati Chapoy y Pedro Sola enfrentan críticas por sus opiniones sobre figuras del espectáculo. A lo largo del tiempo, ambos han protagonizado diversas controversias por sus comentarios respecto a la pareja y otros temas relacionados con el mundo del entretenimiento. Esta nueva polémica se suma a una serie de incidentes previos en los que los conductores han sido señalados por su trato hacia Cazzu y su entorno.

La difusión del video ha intensificado el debate sobre los límites de la opinión pública y el respeto a la privacidad de los artistas, situando una vez más a Chapoy y Sola en el centro de la controversia por sus juicios hacia la cantante argentina y su relación con Christian Nodal.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalPati ChapoyPedro SolaVentaneandoIntimexico-entretenimiento

Más Noticias

Lanzan corrido en honor al alcalde Carlos Manzo a menos de 24 horas de su asesinato en Uruapan |Video

La composición musical acumula más de 2.5 millones de reproducciones en TikTok

Lanzan corrido en honor al

Famosos elogian y critican a Molotov por repudiar a la 4T: “Pedían darles ‘todo el power’ y ahora se quejan”

Las declaraciones, surgidas durante un concierto en el Palacio de los Deportes, encendieron el debate en redes sociales

Famosos elogian y critican a

Fragmentos de huesos y cuerpos como reliquias sagradas en México: los templos donde descansan santos y mártires

En México existen templos que custodian restos humanos de santos y mártires, una práctica antigua que simboliza la intercesión y la fe

Fragmentos de huesos y cuerpos

Receta exprés: pasta cremosa con atún y solo 5 ingredientes

Una opción práctica para resolver comidas sin esfuerzo, rápida, sabrosa, con ingredientes comunes y lista en pocos minutos

Receta exprés: pasta cremosa con

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch confirmó la presencia de fuertes grupos criminales en el estado y el intento de contener la violencia en los municipios

¿Qué falló? Gabinete de seguridad
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Aseguran dos laboratorios clandestinos en Culiacán, uno aún estaba activo

ENTRETENIMIENTO

Famosos elogian y critican a

Famosos elogian y critican a Molotov por repudiar a la 4T: “Pedían darles ‘todo el power’ y ahora se quejan”

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

Carín León se solidariza con las familias afectadas por incendio mortal en Waldo’s de su natal Sonora

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

DEPORTES

México vs Italia Mundial Sub-17:

México vs Italia Mundial Sub-17: la arquera mexicana detiene el tiro penal

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla