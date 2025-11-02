Pati Chapoy y Pedro Sola encienden polémica por plantear que Inti no fue planeada por Cazzu y Christian Nodal

Pati Chapoy constantemente arremete contra la cantante. (Instagram: Pati Chapoy/Cazzu)

Desde que se hizo pública la presunta infidelidad con Ángela Aguilar, los periodistas Pati Chapoy y Pedro Sola, conductores del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, han discutido en diversas ocasiones sobre el embarazo de la cantante argentina Cazzu junto a Christian Nodal.

En uno de sus más recientes programas ambos presentadores realizaron comentarios que pusieron sobre la mesa la duda sobre si la hija de la pareja, Inti, fue planeada, lo que ha provocó un amplio rechazo entre los usuarios de plataformas digitales.

¿Qué dijeron?

Durante la emisión del programa, Chapoy y Sola abordaron el tema del embarazo de Cazzu, cuestionando las circunstancias en las que la artista y Nodal decidieron convertirse en padres.

Cazzu organizó un viaje especial junto a su hija, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal. (cazzu / Instagram)

Los usuarios criticaron la falta de sensibilidad de Chapoy y Sola, señalando que sus palabras traspasaron los límites del respeto hacia la vida privada de Cazzu y Christian Nodal. La experimentada conductora externó: Pero el embarazo, no sabemos si fue de común acuerdo". A lo que su compañero de programa agregó: “Esas cosas pueden no suceder”.

Las observaciones de los conductores, consideradas inapropiadas por muchos espectadores, se centraron en la posibilidad de que la llegada de Inti no haya sido resultado de un acuerdo entre ambos artistas. Esta postura, expresada en horario televisivo, se trasladó rápidamente al ámbito digital, donde el video comenzó a circular y a viralizarse.

Varios internautas no se quedaron callados ante las palabras de los conductores:

“No te enganches amiga solo es un programa de espectáculos”.

“Que dicha, tenían que decírselo y lo dijiste”.

“Es que si no habla de Cazzu no hace dinero”.

“Solo recuerden cómo terminó Daniel Bisogno tiempo al tiempo”.

La mexicana constantemente critica la música y estilo de la trapera. |Crédito: cazzu - Infobae México

Este episodio ocurre en un contexto ya tenso para la pareja, pues Cazzu y Christian Nodal mantienen una disputa legal relacionada con las obligaciones de paternidad de su hija Inti, principalmente en los permisos para viajar de la menor pues su madre alega que debe salir constantemente de su país (Argentina) para trabajar. La controversia legal ha mantenido a ambos artistas en el centro de la atención mediática, y los comentarios de los conductores de ‘Ventaneando’ han añadido un nuevo elemento de polémica a la situación.

Paty Chapoy lo hace de nuevo

No es la primera vez que Pati Chapoy y Pedro Sola enfrentan críticas por sus opiniones sobre figuras del espectáculo. A lo largo del tiempo, ambos han protagonizado diversas controversias por sus comentarios respecto a la pareja y otros temas relacionados con el mundo del entretenimiento. Esta nueva polémica se suma a una serie de incidentes previos en los que los conductores han sido señalados por su trato hacia Cazzu y su entorno.

La difusión del video ha intensificado el debate sobre los límites de la opinión pública y el respeto a la privacidad de los artistas, situando una vez más a Chapoy y Sola en el centro de la controversia por sus juicios hacia la cantante argentina y su relación con Christian Nodal.