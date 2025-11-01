México

Un muerto tras explosión por descarrilamiento de tren con alcohol etílico en Tepetitlán, Hidalgo

Protección Civil, Bomberos y la ARTF coordinaron la respuesta y anunciaron que la investigación sobre el origen del siniestro sigue en curso

Explosión por descarrilamiento de tren
Explosión por descarrilamiento de tren deja un muerto en Tepetitlán, Hidalgo Crédito: Facebook/ Ferrocalirero 513

El descarrilamiento de un tren en la localidad de Tepetitlán, Hidalgo, provocó una explosión que requirió la pronta movilización de numerosas autoridades que desplegaron una una operación de emergencia.

De acuerdo con el informe emitido por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), como resultado del incidente, una persona perdió la vida y otra más resultó herida, de acuerdo con el informe emitido por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Información en desarrollo.

