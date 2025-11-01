Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

La polémica sobre la posible participación de Sergio Mayer Mori en La casa de los famosos México desata debate en redes sociales. (Captura de pantalla TikTok)

En medio de su participación en La Granja VIP, Sergio Mayer Mori ha desatado especulaciones sobre su posible participación en la reciente temporada temporada de La casa de los famosos México, lo que ha generado debate entre seguidores de los realities y usuarios de redes sociales.

En medio de los dimes y diretes, la productora Rosa María Noguerón abordó públicamente los rumores que sugerían que el hijo de Bárbara Mori pudo haber formado parte del elenco en lugar de Aldo de Nigris, quien finalmente se consagró como el ganador de la tercera edición del programa.

Sergio Mayer Mori destaca en La granja VIP por su carisma y popularidad, generando comparaciones con Aldo de Nigris. (captura de pantalla)

¿Sergio Mayer iba a ocupar el lugar de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México?

Durante la emisión más reciente del reality de TV Azteca, donde Mayer Mori ha destacado por su actitud desinhibida y su creciente popularidad en redes, surgieron comparaciones inmediatas con el sobrino de Poncho de Nigris.

Los seguidores de ambos participantes iniciaron debates sobre cuál de los dos resultaba un mejor elemento para los realities, alimentando la especulación sobre la supuesta preferencia de la producción por uno u otro. En respuesta a las preguntas sobre la posible incorporación de Mayer Mori a la temporada finalizada de La casa de los famosos México, Rosa María Noguerón rompió el silencio para TV Notas.

La productora defendió la elección del casting y subrayó el impacto positivo que tuvo el regiomontano en el desarrollo del programa: “A veces tienes un Aldo de Nigris que fue todo un éxito, que no me dejarán mentir, fue una decisión muy acertada, el poder haber tenido a un Aldito, un Aarón, a un Abelito, a una Elaine”, expresó.

Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

La trayectoria de Aldo de Nigris dentro del reality fue notable, pues ingresó al programa como el “sobrino de Poncho de Nigris”, pero su personalidad, descrita por usuarios como “genuina”, “leal” y “espontánea”, y la alianza que formó con Abelito, lo posicionaron rápidamente como uno de los favoritos tanto para la audiencia como para sus compañeros.

El éxito de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

Mientras tanto, Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y del creador de Solo para Mujeres, ha captado la atención en La granja VIP por su carisma y la simpatía que despierta en redes sociales, donde muchos usuarios lo describen como “un muñeco”. La comparación entre ambos participantes ha sido constante, y los fandoms han debatido intensamente sobre sus méritos y aportes a los respectivos programas.