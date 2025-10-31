México

La Granja VIP EN VIVO hoy 31 de octubre: sigue el reality de TV Azteca

Te decimos todas las actividades, pláticas y controversias del éxitoso programa

Guardar
17:50 hsHoy

Los granjeros comienzan a montar su propio altar. Kim Shantal, Teo y La Bea son los que comienzan con esto. La producción les otorgó cempasúchil, telas negras para recubrir, calabazas. Calaveritas de azúcar y todos los elementos tradicionales.

15:49 hsHoy

Los integrantes del reality bromean con que hoy todos serán amigos para evitar ser ‘los traicionados’ y subir a la placa de nominación.

14:34 hsHoy

Los peones preparan el desayuno para los graneros

12:51 hsHoy

Sergio Mayer Mori se aseguró la permanencia en La Granja VIP tras imponerse en la prueba de salvación de la tercera semana, obteniendo así la inmunidad y evitando la eliminación.

Ante esto,él es quien podrá retirar de la nominación a un compañero en el viernes de traición y designar a otro para ocupar su lugar en la lista de riesgo.

La lista provisional de nominados incluye a Lis Vega, Manola Díez y Eleazar Gómez.

Las tensiones escalaron entre los
Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos. (Infobae México / Jovani Pérez)

Temas Relacionados

La Granja VIPTV Azteca24/7En Vivomexico-entretenimiento

Últimas noticias

Qué autos no circulan este sábado 1 de noviembre en CDMX y Edomex

Cuales son los autos que no circulan este sábado

Qué autos no circulan este

Carmen Treviño comparte fotos inéditas de Emiliano Aguilar por su cumpleaños 33; Pepe Aguilar brilla por su ausencia

La cantante dedicó un emotivo mensaje a su hijo

Carmen Treviño comparte fotos inéditas

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de octubre: línea 3 del metrobús afectada por manifestantes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

De fugar reos a ser cómplice de La Barredora y el CJNG: así operaba “El Carnal” en la Policía Estatal de Tabasco

Documentos filtrados por “Guacamaya Leaks” revelan que Leonardo Arturo Leyva ya era conocido en el mundo criminal antes de ser cercano a Hernán Bermúdez Requena

De fugar reos a ser

“Estoy tranquilo y satisfecho”: Fernández Noroña termina viaje a Medio Oriente y se defiende ante críticas

El legislador de Morena defendió su estancia de nueve días en Palestina y Jordania, en la que expresó su respaldo al pueblo palestino

“Estoy tranquilo y satisfecho”: Fernández

ÚLTIMAS NOTICIAS

Caso Cecilia Strzyzowski: del rechazo

Caso Cecilia Strzyzowski: del rechazo a la teoría del plan común a la emoción de Marcela Acuña en el inicio del juicio

Qué hacer cuando un papel se deshace en la lavadora: el truco que lo soluciona en minutos

La China Suárez y sus hijos celebraron Halloween con juegos y disfraces

Desactiva esta función del smartphone cuando salgas de casa para no poner en riesgo tu información personal, ni financiera

Un experimento mostró cómo los chimpancés pueden “razonar” de forma similar a los humanos

INFOBAE AMÉRICA

El FBI frustra un presunto

El FBI frustra un presunto ataque terrorista planeado para Halloween en EEUU: cinco detenidos

Un experimento mostró cómo los chimpancés pueden “razonar” de forma similar a los humanos

El primer ministro del Reino Unido respaldó la expulsión de Andrés de la Casa Real en medio del escándalo Epstein

Donald Trump descartó que Estados Unidos se esté preparando para bombardear instalaciones militares en Venezuela

Ozzy Osbourne habló de la noche en que intentó asesinar a su esposa Sharon: “Lo siento y gracias por darme otra oportunidad”

DEPORTES

La influencer Lary Simoes asegura

La influencer Lary Simoes asegura que Memphis Depay terminó la relación tras contarle que había quedado embarazada: “Está ignorando todo”

Lluvia de elogios al “inmenso” Valentín Barco en Francia: ”Es prácticamente el mejor jugador del torneo"

El inusual gesto de José Mourinho con Nicolás Otamendi en pleno discurso sobre el argentino: “Merece que hable en su idioma”

Mientras sueña con el fichaje de Julián Álvarez, Barcelona sumó a otro goleador argentino a su radar

La entrevista inédita de Lionel Scaloni sobre Messi: la intimidad en la selección argentina y cómo lo ayudó en el Mundial 2006