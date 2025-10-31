La Granja VIP EN VIVO hoy 31 de octubre: sigue el reality de TV Azteca

La lista provisional de nominados incluye a Lis Vega , Manola Díez y Eleazar Gómez .

Ante esto,él es quien podrá retirar de la nominación a un compañero en el viernes de traición y designar a otro para ocupar su lugar en la lista de riesgo.

Sergio Mayer Mori se aseguró la permanencia en La Granja VIP tras imponerse en la prueba de salvación de la tercera semana, obteniendo así la inmunidad y evitando la eliminación.

Los peones preparan el desayuno para los graneros

Los integrantes del reality bromean con que hoy todos serán amigos para evitar ser ‘los traicionados’ y subir a la placa de nominación.

Los granjeros comienzan a montar su propio altar. Kim Shantal, Teo y La Bea son los que comienzan con esto. La producción les otorgó cempasúchil, telas negras para recubrir, calabazas. Calaveritas de azúcar y todos los elementos tradicionales.

