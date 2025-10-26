México

Desfile de Catrinas en CDMX, a qué hora empieza y desde dónde sale

Para la edición 2025, las autoridades prevén la presencia de más de 300 mil asistentes, por lo que se sugiere llegar temprano

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Niños vestidos de Catrinas y
Niños vestidos de Catrinas y Catrin participan en el desfile anual de Catrinas en el Día de Muertos, en Saltillo, México, el 2 de noviembre de 2024. REUTERS/Daniel Becerril

La Ciudad de México se prepara para la edición 2025 de la Mega Procesión de Catrinas, uno de los eventos más representativos del Día de Muertos. El desfile tendrá lugar el domingo 26 de octubre y reunirá a miles de asistentes nacionales y extranjeros en un homenaje colectivo a la figura de La Catrina.

La jornada comenzará desde temprano. A partir de las 8:00 de la mañana se instalarán carpas de maquillaje artístico en el Ángel de la Independencia. Quienes deseen participar caracterizados como catrinas o catrines podrán acceder a un servicio gratuito ofrecido por artistas profesionales, aunque es necesario anticiparse ya que la demanda suele ser alta y el acceso se determina por orden de llegada.

Las actividades previas, incluyendo música y talleres, iniciarán a las 14:00 horas en la zona del Ángel de la Independencia. La salida oficial de los contingentes del desfile está programada para las 18:00 horas. El recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y media, por lo que la llegada a la plancha del Zócalo capitalino se estima alrededor de las 20:30 horas.

Ruta oficial de la Mega Procesión de Catrinas

La Mega Procesión recorrerá algunas de las principales avenidas de la capital. El trayecto comenzará en el Ángel de la Independencia y atravesará las siguientes calles y avenidas:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez (cruzando la Alameda Central y el Eje Central Lázaro Cárdenas)
  • Calle 5 de Mayo

El recorrido finalizará en el Zócalo del Centro Histórico, donde los contingentes se reunirán para cerrar el evento.

La autoridad capitalina sugiere utilizar transporte público, especialmente el Metro y el Metrobús, debido a los cierres viales previstos desde las primeras horas del día. El dispositivo de seguridad contará con la presencia de más de mil elementos para resguardar la integridad de los asistentes y garantizar el flujo del desfile. El evento será gratuito y apto para toda la familia.

Durante la procesión está prohibido portar bebidas alcohólicas, aerosoles, objetos punzocortantes y utilizar drones sin autorización. Los asistentes también contarán con módulos de atención médica y puntos de reunión en caso de extravío. Se recomienda llegar con suficiente anticipación y llevar consigo agua y vestimenta cómoda para participar o presenciar esta celebración que resalta la identidad y la tradición mexicana.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informa que este evento figura entre las actividades culturales más relevantes de octubre. Para la edición 2025, las autoridades prevén la presencia de más de 300 mil asistentes.

Temas Relacionados

Día de MuertosCDMXSecretaría de Turismo de la CDMXZócaloÁngel de la Independenciamexico-noticias

Más Noticias

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

La activista Elizabeth Soto recibió un ataúd y una corona de flores tras labores que realiza en Seres Libres

Amenazan a fundadora de refugio

Beca Rita Cetina 2026: qué alumnos de primaria no podrán registrarse en enero

El programa ampliará su cobertura el próximo año para que más alumnos se integren

Beca Rita Cetina 2026: qué

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

Las acciones fueron realizadas durante una jornada de búsqueda de un joven desaparecido

Localizan restos óseos durante cateo

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Las producciones más populares de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan a fundadora de refugio

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

CNDH emite recomendaciones a Marina y policías de Zacatecas por el asesinato de 14 civiles durante enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

“Frankenstein” agota boletos en la Cineteca Nacional de CDMX; a partir de esta fecha podrás adquirir tus entradas

Las mejores películas para recordar a los difuntos durante Día de Muertos

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

DEPORTES

El Hijo de Dr. Wagner

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE

David Benavidez asegura que quiere ser la cara del boxeo mexicano y reta a otro pugilista azteca

IA revela al ganador del GP de México de la Formula 1

Chivas vs Atlas EN VIVO minuto a minuto: Tres goles de Armando “La Hormiga” González y Guadalajara ya golea 4 a 0