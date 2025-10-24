La poderosa táctica de Abelito para frenar el bullying en su infancia: “Mira al enanito”

Abelito supera burlas sobre su estatura y convierte su experiencia en un escudo personal (Infobae México / Jovani Pérez)

La relación entre Abelito y su padre, don Abel Sáenz, ha despertado curiosidad entre los seguidores del influencer, especialmente tras su participación en el programa de entrevistas del Escorpión Dorado.

Durante la conversación, el joven abordó con franqueza cómo era la convivencia familiar y la percepción sobre el carácter de su progenitor. Cuando el conductor le preguntó si su papá era una persona de temperamento fuerte, Abelito respondió:

“No, mi papá era como más así, como que se molestaba más”, dejando claro que las reacciones de su padre eran pasajeras y solían surgir cuando otros se burlaban de él por su baja estatura.

Abelito revela la complicidad y el humor que predominan en su relación con su padre, don Abel Sáenz (Instagram)

El influencer añadió con humor: “Nada más cuando no llevamos los billetes”, en alusión a su reciente tercer puesto en La casa de los famosos México 2025. Esta respuesta, celebrada en redes sociales, evidenció la complicidad y el afecto que predominan en la relación entre ambos, donde el sentido del humor y la confianza superan cualquier momento de tensión.

En la misma entrevista, Abelito profundizó sobre el papel de su madre, doña Cristina Romero, en su desarrollo personal. El influencer relató que, desde pequeño, enfrentó comentarios y burlas sobre su apariencia física.

“A veces llegábamos y escuchabas un comentario de ‘ah mira el niño señor o el niño con bigote o el enanito’, yo decía ‘chin’ y mi mamá me decía ‘preséntate, diles cómo te llamas’”, recordó Abelito al Escorpión Dorado.

El influencer destaca el papel fundamental de su madre, doña Cristina Romero, en la afirmación de su identidad (Tiktok)

Su madre lo acompañaba y lo presentaba ante los demás: “Ya empecé a decir: ‘Hola, me llamo Abelito y todo’, ya para que supieran mi nombre. Yo primero no hacía eso y mi mamá me llevaba, decía: ‘Hola soy Cristi, mira él es Abelito’”.

Aunque al principio sentía vergüenza, comprendió que este gesto era una forma de defenderse y afirmar su identidad. Con el tiempo, la recomendación materna se transformó en una estrategia personal:

“Yo así de ‘madres’, me daba un chingo de pena todavía, pero ya después cuando lo aplicaba de que: ‘Hola, soy Abelito’, como para que fueron ubicándome para que supieran cómo llamarte, de esta manera enfrentaba lo que me hostigaba, empecé como a formarlo como mi escudo también”.

La historia de Abelito muestra cómo el humor y la autenticidad promueven la inclusión y la visibilidad (Instagram / @el_abelito_oficial)

La historia de Abel Sáenz, conocido como Abelito, ha trascendido las redes sociales y la televisión mexicana. Con una estatura de 1,14 metros, el influencer se ha consolidado como una figura carismática y versátil, capaz de conectar con millones de personas a través de su autenticidad y sentido del humor.

Aunque se graduó en Economía, encontró en las plataformas digitales un espacio para expresarse y construir una comunidad. Actualmente, suma 4 millones de seguidores en TikTok, donde realiza comedia sobre su condición física, siempre desde una perspectiva positiva y cercana.

Abelito ha compartido videos junto a Peso Pluma en TikTok, donde suma más de 4,9 millones de seguidores (IG)

El alcance de Abelito no se limita al entorno digital. En televisión, ha participado en programas como Tentado por la fortuna de TV Azteca y en Par de ideotas, protagonizado por los hermanos José Eduardo y Vadhir Derbez.

Además, ha incursionado en la música regional mexicana, compartiendo escenario con artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y Marca Registrada, lo que demuestra la amplitud de su talento y su capacidad para desenvolverse en distintos géneros y formatos.