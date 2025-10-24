Detienen a sujeto que atropelló y mató a dos personas en campo de futbol de Dolores Hidalgo, Guanajuato | Video

Un sujeto atropelló a dos personas que se encontraban en un campo de futbol amateur. (Impresión de pantalla video)

Por medio de redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un sujeto que maneja una camioneta arrollar a dos personas, dentro de una cancha de futbol amateur.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Garabatillo,en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

En el partido se disputaba la final en honor al Cristo de la Agonía, entre los equipos La Noria y Catalán. Este último ganó con un marcador de 4-2, de acuerdo con información del medio Latinus. El portero del Catalán atajó un penalti cerca del final del encuentro, lo que permitió la ventaja en el marcador.

Luego de que el arbitro diera el pitazo final, el conductor de una camioneta Chevrolet Tahoe negra realizó maniobras en el campo de tierra para, posteriormente, embestir a las dos víctimas y, después, huir a toda velocidad.

El municipio de Dolores Hidalgo, en el que ocurrieron los hechos, confirmó la detención del hombre que atropelló a las dos personas que perdieron la vida | Crédito: X @luz_adriana_gto

Aficionados presentes trataron de detener al conductor y le lanzaron piedras, e incluso, en el video, se escucha lo que parecen ser detonaciones de arma de fuego. A pesar de esto, el sujeto que arrolló a las dos personas logra escapar.

Mueren las dos personas que fueron arrollada

Por medio de un boletín informativo, el municipio de Dolores Hidalgo dio a conocer que, tras una exhaustiva labor de búsqueda y operativo coordinado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, fue detenido Rafael N., señalado como presunto responsable de los acontecimientos.

La detención se logró luego de un operativo de rastreo en diversas comunidades, en el que participaron elementos de la corporación municipal, quienes, se señaló, actuaron con profesionalismo, estrategia y pleno respeto al marco legal.

Durante el operativo se logró tener al sujeto que arrolló a las dos personas en el campo de futbol amateur, quien fue puesto a disposición para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

El agresor fue identificado como Rafael "N". (Cortesía)

Además, se dio a conocer que hay una segunda persona involucrada en los hechos, quien ya fue identificada, y se encuentran trabajando para localizarlo.

La Secretaría de Seguridad del Estado confirmó a Infobae México la muerte de las dos personas que fueron atropelladas.

“El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la seguridad, la justicia y la tranquilidad de las familias dolorenses, reconociendo el trabajo firme y responsable de la Dirección de Seguridad Pública, que ha actuado con eficacia y determinación en la atención a este caso”, concluye el comunicado.