México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de octubre

Este refugio es el mejor equipado, por lo que le puede dar una ventaja a quienes lo obtengan

Por Mariana L. Martínez

Los fans quieren saber quién
Los fans quieren saber quién se lleva este refugio.

El acceso a la Villa 360 se ha consolidado como uno de los objetivos estratégicos dentro de Exatlón México 2025, generando un notable aumento en el rendimiento de los concursantes que logran conquistar este espacio privilegiado.

La Villa 360 ofrece comodidades excepcionales como piscina, aire acondicionado, camas individuales y áreas de relajación, lo que permite a los atletas afrontar los desafíos físicos con mejores condiciones de recuperación tras jornadas de intensa competencia.

En los episodios más recientes, la atención se ha centrado en la disputa entre el equipo rojo y el equipo azul por obtener el control de la Villa 360. Los últimos días estuvieron marcados por una semana de extrema dificultad, en la que diferentes competencias, como la Batalla Colosal y la Medalla Varonil, influyeron directamente en la moral y condición de ambos equipos.

Los deportistas se disputan nuevamente
Los deportistas se disputan nuevamente la Villa 360 en la recta final del programa.

Algunos fans consideran que el desempeño del equipo escarlata sorprendió por sus capacidades físicas que los llevaron a conseguir la victoria durante la reciente Batalla Colosal, inclinando el escenario a favor de los rojos.

En ese sentido y considerando la buena racha, los rumores aseguran que el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 23 de octubre, por lo que el equipo azul perderá todas las comodidades que les tocaba defender, ya que el lunes fueron ganadores.

Cabe señalar que podría haber cambios hasta que la transmisión oficial confirme el resultado. La definición final está prevista para la noche del 23 de octubre a las 19:00 horas, durante la emisión en vivo del programa por Azteca Uno.

Además de las ventajas materiales, la influencia de la Villa 360 sobre el rendimiento ha quedado reflejada en la mejoría de aquellos atletas que logran descansar en estas instalaciones; varios concursantes han mostrado un alza significativa en su desempeño al competir tras haber recuperado el acceso a ese espacio.

Quiénes siguen en Exatlón México

Rojos: Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario “Mono” Osuna, Karol Rojas, Thaily Suárez, Edna Carrillo, André Raya, Benyamín Saracho, Ella Bucio, Luis Avilés, William y César Villaluz.

Así es el comedor de
Así es el comedor de la Villa 360°

Azules: Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Paola Peña, Karen Núñez, Alejandro Aguilar, Alexis Vargas, Antonio Flores, Katia Gallegos, Adrián Leo y Valeria Carranza.

El desenlace sobre cuál equipo ganará la Villa 360 esta semana podrá verse esta noche en la señal de TV Azteca Uno o, posteriormente, en el canal oficial de YouTube del programa.

La disputa sigue abierta, aunque todo apunta a que el equipo rojo partirá con ventaja tras los últimos resultados de las pruebas principales, de acuerdo con la información recopilada por Exa FM y Estadio Deportes.

