Tío Pepe da like a polémicos comentarios contra Jawy y Mayer en medio de rumores de su salida de ‘La Granja VIP’

El influencer fue castigado por la producción por violar las reglas de la granja y ofender al Mayoral

Por Víctor Cisneros

El Tío Pepe aconsejó a
El Tío Pepe aconsejó a Jawy sin saber que había hablado mal de él. (La Granja VIP, YouTUbe)

Las celebridades de La Granja VIP pueden destrozarse entre ellas, pero no meterse con el Tío Pepe, el entrañable Mayoral del reality de TV Azteca. La noche del martes, luego de una intensa campaña en X —antes Twitter— Adal Ramones anunció restricciones y castigos contra Jawy por ofender a la máxima autoridad dentro de la granja.

¿Qué castigo le impusieron a Jawy?

Ramones asignó a Jawy la tarea pernoctar para cuidar una fogata. En caso de fallar y mantenerse en la competencia, automáticamente volvería a ser peón durante la tercera semana.

Sin embargo, el exconductor de Venga la Alegría Fin de Semana incumplió al ser apoyado por Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Omahi, situación que derivó en una nueva campaña en plataformas digitales para establecer nuevas sanciones.

Usuarios en redes sociales piden sanción. (La Granja)

Durante su participación en la noche de Nominación, Jawy dijo sentirse arrepentido de haber insultado al Tío Pepe y prometió disculparse con él a primera hora.

Paralelamente, en X surgieron versiones no oficiales de que el Mayoral había presentado su renuncia a la producción en rechazo al trato recibido.

La polémica ha escalado en las últimas horas luego de que usuarios de TikTok difundieron capturas de pantalla de comentarios controvertidos contra algunas celebridades de La Granja VIP a los que el Tío Pepe les ha dado “me gusta”.

El Tío Pepe generó controversia
El Tío Pepe generó controversia en TikTok. (@soyeltiopepe, TikTok)
El Tío Pepe generó controversia
El Tío Pepe generó controversia en TikTok. (@soyeltiopepe, TikTok)

Tío Pepe arremete contra Jawy en redes sociales

En una reciente interacción, el Tío Pepe compartió un video junto a su perro “Marduk”. Sin embargo, la conversación inevitablemente se inclinó hacia las versiones de su presunta salida del reality. “Tío Pepe, le pido perdón por la falta de respeto que hicieron, lo queremos”.

Otra usuaria preguntó por qué no había un perro en la granja, comentario que originó ataques contra varias celebridades, los cuales fueron respaldados por el Tío Pepe. “¿Cómo de que no? Si ahí está Eleazar, Sergio y el bulldog de Omahi".

No fue la única publicación a la que el Mayoral le dio “me gusta”. También dejó su corazón en el mensaje de otra tiktoker, quien celebró que validara las expresiones negativas que generan Jawy, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Omahi.

Surgen petición para castigar a Jawy una vez más

Al margen de conocer la decisión del Tío Pepe, en X ha circulado una petición donde se le pide a la producción de La Grana VIP determinar que Jawy incumplió con su castigo y asignar nuevas sanciones, más enérgicas que las establecidas el martes.

La petición ha sido ampliamente difundida en la plataforma, donde el reality show se mantiene como uno de los principales temas de conversación desde la noche del martes.

El influencer abandonó la fogata y entró a la casa YT: La Granja VIP México

