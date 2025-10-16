México

Capturan en los Altos de Chiapas a presunto feminicida, suman 28 casos en el estado

Los dictámenes periciales revelaron lesión contundente en la cabeza con hematoma cerebral, así como lesiones gastrointestinales, daño hepático y renal

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Detienen a presunto feminicida, Jerónimo
Detienen a presunto feminicida, Jerónimo "N" en Chiapas. Foto: FGE Chiapas

Un hombre fue detenido en los Altos de Chiapas como presunto responsable del feminicidio de su esposa, a quien habría golpeado y forzado a ingerir herbicida, lo que provocó su muerte. Con este caso, suman 28 feminicidios en Chiapas en lo que va del año, una cifra que ha generado preocupación entre colectivos feministas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la víctima, identificada como Sandra N, fue hallada en una ranchería del municipio de Chilón tras haber sido agredida físicamente y obligada a consumir una sustancia tóxica.

El presunto agresor, Jerónimo N, abandonó el lugar y se dio a la fuga, mientras la mujer permanecía en el domicilio. Horas después, familiares y vecinos la trasladaron al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, donde permaneció internada por más de 24 horas antes de fallecer.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que se conformó un grupo multidisciplinario encabezado por la Fiscalía de Distrito Región Altos y la Fiscalía de Feminicidio para realizar una investigación exhaustiva. El detenido ya fue presentado ante un órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Los dictámenes periciales revelaron lesión contundente en el área frontal de la cabeza con hematoma cerebral, así como lesiones gastrointestinales, daño hepático y renal causados por la ingesta del herbicida. El presunto responsable permanece a disposición del Ministerio Público.

El fiscal Jorge Luis Llaven, acompañado por la Fiscal de Distrito Altos, Claudia Constantino, y el Fiscal de Justicia Indígena, Lorenzo López, ofreció un comunicado contundente: “Quiero enviar un mensaje contundente que los delitos cometidos en agravio de niñas, de adolescentes y de mujeres son una prioridad para la Fiscalía General del Estado por eso acudí de manera personal acá a San Cristóbal de las Casas, a revisar la integración de la carpeta y que no va a haber impunidad por este lamentable suceso vamos a pedir la pena máxima para este feminicidio” y remarcó “no habrá impunidad a ningún hecho delictivo, no habrá impunidad a ningún feminicidio, no habrá impunidad a ningún hecho de violencia cometido en agravio de niñas, adolescentes y mujeres”.

Capturan en los Altos de Chiapas a presunto feminicida, suman 28 casos en el estado Crédito: Instagram.com/llavenabarca

Tanto familiares como vecinos replican la historia en la que la madre de familia fue envenenada por su propio esposo, quien la obligó a beber grandes cantidades de“paraquat”, un herbicida altamente tóxico de uso agrícola con el objetivo de simular un suicidio, tras este hecho el hombre se dio a la fuga; durante horas se debatió entre la vida y la muerte.

Temas Relacionados

FeminicidioChiapasAltos de ChiapasFiscalía General del Estado de ChiapasChilónFGEmexico-noticias

Más Noticias

Alertan ante crecimiento del Río Pánuco, autoridades preparan refugios en Tampico y Madero

Dado que el río Pánuco opera casi al límite de su capacidad, personal de Protección Civil se ha acercado a la población ribereña para brindar atención

Alertan ante crecimiento del Río

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

Lo que debía ser una noche de celebración teatral terminó con un gran susto para Abelito, quien confesó haber temido por su vida y la de los presentes en el evento

Abelito afirma que incidente en

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Los hechos ocurrieron en los límites de Morelia y Madero

Enfrentamiento entre elementos de seguridad

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: servicio lento en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Marina rescata a perros atrapados en inundación | Video

Imágenes muestran a marinos ayudando a caninos atrapados por el agua

Marina rescata a perros atrapados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre elementos de seguridad

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

ENTRETENIMIENTO

Abelito afirma que incidente en

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Flor Rubio es criticada en redes sociales tras asegurar que Eleazar Gómez “ya pagó su deuda”

31 Minutos anuncia conciertos en México tras éxito de su Tiny Desk: fechas y preventa para ‘Radio Guaripolo II’

DEPORTES

Vicente Sánchez revela que desea

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Cuál es el estado de salud de Bryan “Cuco” Angulo, ex futbolista de Cruz Azul que recibió un balazo en la pierna