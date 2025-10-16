Capturan en los Altos de Chiapas a presunto feminicida, suman 28 casos en el estado

Detienen a presunto feminicida, Jerónimo "N" en Chiapas. Foto: FGE Chiapas

Un hombre fue detenido en los Altos de Chiapas como presunto responsable del feminicidio de su esposa, a quien habría golpeado y forzado a ingerir herbicida, lo que provocó su muerte. Con este caso, suman 28 feminicidios en Chiapas en lo que va del año, una cifra que ha generado preocupación entre colectivos feministas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la víctima, identificada como Sandra N, fue hallada en una ranchería del municipio de Chilón tras haber sido agredida físicamente y obligada a consumir una sustancia tóxica.

El presunto agresor, Jerónimo N, abandonó el lugar y se dio a la fuga, mientras la mujer permanecía en el domicilio. Horas después, familiares y vecinos la trasladaron al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, donde permaneció internada por más de 24 horas antes de fallecer.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que se conformó un grupo multidisciplinario encabezado por la Fiscalía de Distrito Región Altos y la Fiscalía de Feminicidio para realizar una investigación exhaustiva. El detenido ya fue presentado ante un órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Los dictámenes periciales revelaron lesión contundente en el área frontal de la cabeza con hematoma cerebral, así como lesiones gastrointestinales, daño hepático y renal causados por la ingesta del herbicida. El presunto responsable permanece a disposición del Ministerio Público.

El fiscal Jorge Luis Llaven, acompañado por la Fiscal de Distrito Altos, Claudia Constantino, y el Fiscal de Justicia Indígena, Lorenzo López, ofreció un comunicado contundente: “Quiero enviar un mensaje contundente que los delitos cometidos en agravio de niñas, de adolescentes y de mujeres son una prioridad para la Fiscalía General del Estado por eso acudí de manera personal acá a San Cristóbal de las Casas, a revisar la integración de la carpeta y que no va a haber impunidad por este lamentable suceso vamos a pedir la pena máxima para este feminicidio” y remarcó “no habrá impunidad a ningún hecho delictivo, no habrá impunidad a ningún feminicidio, no habrá impunidad a ningún hecho de violencia cometido en agravio de niñas, adolescentes y mujeres”.

Tanto familiares como vecinos replican la historia en la que la madre de familia fue envenenada por su propio esposo, quien la obligó a beber grandes cantidades de“paraquat”, un herbicida altamente tóxico de uso agrícola con el objetivo de simular un suicidio, tras este hecho el hombre se dio a la fuga; durante horas se debatió entre la vida y la muerte.