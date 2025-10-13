Hot cakes de avena y plátano en 15 minutos, ricos en fibra y bajos en grasa

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hotcakes de plátano y avena ofrecen una alternativa saludable y rica en proteínas para quienes desean comenzar la mañana con energía sin recurrir a harinas refinadas ni azúcares añadidos.

Su facilidad de preparación, bajo contenido calórico y aporte de fibra y proteínas convierten esta receta en una favorita para desayunos y meriendas.

El plátano se destaca como fuente natural de potasio, fibra y azúcares saludables que otorgan dulzura y energía sostenida. La avena, por otro lado, proporciona carbohidratos complejos que ayudan a mantener la saciedad por más tiempo y aportan fibra soluble, clave para un tránsito intestinal saludable. Al mezclar estos ingredientes con huevo, se incrementa la cantidad de proteínas, aportando todos los aminoácidos esenciales y favoreciendo la recuperación muscular tras el ejercicio.

Este desayuno también es bajo en grasas saturadas y no contiene harinas procesadas, lo que lo hace ideal para quienes controlan su ingesta calórica y buscan alimentos naturales.

La combinación de 2 huevos, además de la avena y el yogur que puede agregarse como acompañamiento, aporta una cantidad significativa de proteínas. Este macronutriente es esencial tanto para la estructura muscular como para el buen funcionamiento del metabolismo por las mañanas.

Cómo hacer hot cakes de avena en 15 minutos

Ingredientes

2 plátanos maduros (o 1 banana grande)

1 taza de avena (tradicional o instantánea)

2 huevos

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela (opcional)

Una pizca de sal

1/4 de taza de leche (puede ser normal o vegetal)

Un poco de aceite o mantequilla para engrasar la sartén

Endulzante natural a gusto (opcional, solo si lo deseas)

Preparación paso a paso

Pelar y triturar los plátanos (o banana) con un tenedor hasta obtener un puré suave en un bol grande.

Agregar los huevos al puré y mezclar bien.

Incorporar la avena, el polvo de hornear, la canela y la pizca de sal. Integrar todo y añadir la leche poco a poco hasta lograr una mezcla espesa pero vertible.

Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar ligeramente con aceite o mantequilla.

Verter porciones de aproximadamente 1/4 de taza por hotcake en la sartén caliente.

Cocinar entre 2 y 3 minutos por un lado, hasta que aparezcan burbujas y los bordes estén dorados. Voltear y cocinar 1 o 2 minutos más hasta dorar el otro lado.

Retirar y repetir con el resto de la mezcla, engrasando la sartén si hace falta.

Servir calientes acompañados de frutas frescas, miel, yogur natural o un puñado de nueces.