“Nuestro próximo destino”: el sueño que Mariana Ávila no pudo cumplir con Fede Dorcaz, cantante y modelo asesinado en CDMX

La pareja estaba contemplada para participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, reality de Televisa

Por Jazmín González

El sueño que Mariana Ávila
El sueño que Mariana Ávila y Fede Dorcaz no pudieron cumplir. (Instagram)

La noticia sobre el fallecimiento de Fede Dorcaz sigue causando conmoción en el medio de los espectáculos, pues estaba a punto de iniciar su participación junto a Mariana Ávila en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Durante el mediodía, los conductores de “Hoy” dieron a conocer que el modelo y músico argentino había perdido la vida; mientras que en sus redes sociales enviaron las condolencias a los amigos y familiares.

“Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede eran una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy”, se lee en la publicación.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

El sueño que Fede Dorcaz y Mariana Ávila no pudieron cumplir

Horas antes de que la noticia fuera confirmada y publicada en distintos programas de televisión, Mariana Ávila escribió en sus redes sociales un mensaje de despedida para su pareja.

"Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre", compartió en su cuenta de X.

La publicación se llenó de palabras de condolencias por parte de sus seguidores, quienes también recordaron parte de la historia que construyeron antes de que el modelo fuera asesinado en las calles de la Ciudad de México.

(Instagram / Captura de pantalla)
(Instagram / Captura de pantalla)

Además de su incursión en el programa “Hoy”, Mariana y Fede compartían sueños y metas que ya no podrán cumplir. Hace unos meses, en una entrevista para WM Magazine, la pareja compartió uno de los sueños que tenían que querían cumplir después de haber viajado juntos a Disney.

“Ahora nuestro próximo destino es París, un viaje que queremos vivir con la misma magia con la que hemos vivido todos nuestros momentos juntos”, compartió Ávila.

En esa misma plática, confesaron que aunque habían recibido buenos comentarios al hacer pública su relación, no estaban exentos de recibir críticas: “Decidimos no prestar atención a lo negativo y seguir compartiendo nuestra historia con autenticidad”, agregó.

Fede Dorcaz fue asesinado la
Fede Dorcaz fue asesinado la noche del 9 de octubre en CDMX. (RS)

Así fue la última aparición pública de Fede Dorcaz

Horas antes de su asesinato, Fede Dorcaz compartió una imagen desde los pasillos de Televisa, reflejando entusiasmo por su ensayo en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy, según la información difundida por el matutino de la televisora.

Previo a su participación en televisión, formó parte de los Premios Juventud 2025 el pasado 25 de septiembre, evento que se realizó en Panamá y en el que el músico expresó su alegría a través de diversas publicaciones.

Destacó que era su primera visita al país centroamericano y compartió su experiencia transitando por la alfombra rosa, donde accedió a posar para fotografías con admiradores, dedicando sonrisas y gestos amables al público presente.

