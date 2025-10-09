José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

Victoria Ruffo aseguró que Eugenio Derbez no sabe ser papá. (IG: @ederebez // Youtuber // Fotos: Cuartoscuro)

La familia Derbez está en medio de la polémica luego de que Victoria Ruffo confesó que la relación de su hijo con el actor Eugenio Derbez era más de “amigos”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en ningún momento, por lo que en la llegada del actor de “No se aceptan devoluciones”, el tema fue abordado por los reporteros.

En un principio, Derbez intentó hacer caso omiso a los comentarios relacionados con su ex, pero terminó por hablar sobre el tema con su característico sentido del humor: "Ya no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria”, señaló.

Eugenio Derbez responde contundente a los comentarios de Victoria Ruffo. (captura de pantalla)

En medio de los dimes y diretes, a los que también se sumó Vadhir, José Eduardo fue abordado por la prensa sobre las palabras de ‘la queen de las telenovelas’.

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo

Durante un breve encuentro con la prensa, el conductor de “Miembros al aire” fue cuestionado sobre las palabras de su mamá. En un principio dijo desconocer el tema, pero cuando se le puso al tanto no pudo evitar lanzar un chiste al respecto.

“Eugenio Derbez es más amigo que papá”, mencionó un corresponsal al recordar las palabras de la actriz.

De inmediato, el también actor respondió entre risas: “Como Chabelo”, y agregó: “Pues no, él hace lo que puede”.

(Foto Instagram: @jose_eduardo92)

Ante la insistencia de los reporteros por conocer su postura, José Eduardo pidió que se le deje de dar atención a temas que pertenecen al pasado, y cerró la conversación asegurando que la relación con su papá “va muy bien”.

Qué dijo Vadhir Derbez sobre las declaraciones de Victoria Ruffo sobre su papá

El actor de “Mesa de regalos” no fue el único en ser cuestionado por la prensa sobre las palabras de la actriz de melodramas. Vadhir también fue abordado por los medios de comunicación en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

El cantante y actor no quiso involucrarse en el tema, pero dejó claro que la única relación que conoce es la que él tiene con su papá, por lo que admite que a la edad en que llegaron a su vida no estaba preparado para enfrentar ciertas responsabilidades.

"Siempre ha sido buen amigo nuestro, él (Eugenio Derbez) no había estado tan listo, pero mal papá, no. Hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo”, explicó; y añadió: “Yo solo sé de cómo me fue a mí y de mi relación con él”.

Vadhir y José Eduardo cuestionados sobre la polémica de su papá por las palabras de Victoria Ruffo. Fotos: IG, @jose_eduardo92 / Cuartoscuro