México

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

El conductor de “Miembros al aire” fue cuestionado sobre los comentarios de su mamá sobre la relación que tiene con el comediante

Por Jazmín González

Guardar
Victoria Ruffo aseguró que Eugenio
Victoria Ruffo aseguró que Eugenio Derbez no sabe ser papá. (IG: @ederebez // Youtuber // Fotos: Cuartoscuro)

La familia Derbez está en medio de la polémica luego de que Victoria Ruffo confesó que la relación de su hijo con el actor Eugenio Derbez era más de “amigos”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en ningún momento, por lo que en la llegada del actor de “No se aceptan devoluciones”, el tema fue abordado por los reporteros.

En un principio, Derbez intentó hacer caso omiso a los comentarios relacionados con su ex, pero terminó por hablar sobre el tema con su característico sentido del humor: "Ya no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria”, señaló.

Eugenio Derbez responde contundente a
Eugenio Derbez responde contundente a los comentarios de Victoria Ruffo. (captura de pantalla)

En medio de los dimes y diretes, a los que también se sumó Vadhir, José Eduardo fue abordado por la prensa sobre las palabras de ‘la queen de las telenovelas’.

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo

Durante un breve encuentro con la prensa, el conductor de “Miembros al aire” fue cuestionado sobre las palabras de su mamá. En un principio dijo desconocer el tema, pero cuando se le puso al tanto no pudo evitar lanzar un chiste al respecto.

“Eugenio Derbez es más amigo que papá”, mencionó un corresponsal al recordar las palabras de la actriz.

De inmediato, el también actor respondió entre risas: “Como Chabelo”, y agregó: “Pues no, él hace lo que puede”.

(Foto Instagram: @jose_eduardo92)
(Foto Instagram: @jose_eduardo92)

Ante la insistencia de los reporteros por conocer su postura, José Eduardo pidió que se le deje de dar atención a temas que pertenecen al pasado, y cerró la conversación asegurando que la relación con su papá “va muy bien”.

Qué dijo Vadhir Derbez sobre las declaraciones de Victoria Ruffo sobre su papá

El actor de “Mesa de regalos” no fue el único en ser cuestionado por la prensa sobre las palabras de la actriz de melodramas. Vadhir también fue abordado por los medios de comunicación en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

El cantante y actor no quiso involucrarse en el tema, pero dejó claro que la única relación que conoce es la que él tiene con su papá, por lo que admite que a la edad en que llegaron a su vida no estaba preparado para enfrentar ciertas responsabilidades.

"Siempre ha sido buen amigo nuestro, él (Eugenio Derbez) no había estado tan listo, pero mal papá, no. Hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo”, explicó; y añadió: “Yo solo sé de cómo me fue a mí y de mi relación con él”.

Vadhir y José Eduardo cuestionados
Vadhir y José Eduardo cuestionados sobre la polémica de su papá por las palabras de Victoria Ruffo. Fotos: IG, @jose_eduardo92 / Cuartoscuro

Temas Relacionados

José Eduardo DerbezEugenio DerbezVictoria RuffoVadhir Derbezfamilia Derbezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna Montiel anuncia instrucciones sobre entrega de nuevas tarjetas

Las futuras beneficiarias de manera bimestral recibirán un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna

Cuánto tiempo tarda el trámite de la CURP biométrica

La integración de datos biométricos se encuentra en su fase piloto en CDMX

Cuánto tiempo tarda el trámite

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

El hijo de la “Leyenda Mexicana” pretende seguir en el boxeo unos años más

Confirman que Julio César Chávez

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

El ascenso meteórico del joven futbolista mexicano redefine el mercado de transferencias y atrae la mirada de los grandes clubes

Cuánto vale Gilberto Mora: agente

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Prime Video: Así quedo el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 89 bolsas con restos

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

ENTRETENIMIENTO

Prime Video: Así quedo el

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

Toy Story continuará una semana más en cines de México por su 30 aniversario y llega al mes de exhibición

Ángela Aguilar estaría celebrando su cumpleaños en un evento exclusivo junto a Marc Anthony y Grupo Frontera

Afirman que Verónica Castro usa oxígeno y silla de ruedas por golpiza que le habría dado Cristian: “Le destrozó la columna”

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?