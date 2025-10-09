México

Confirman falsa alarma tras evacuación preventiva en Prepa 3 de la CDMX

La coordinación entre autoridades y personal escolar permitió aplicar protocolos de seguridad y garantizar la integridad de la comunidad educativa

Por Fabián Sosa

La escuela ubicada en la
La escuela ubicada en la GAM fue evacuada luego de que hallaron un objeto sospechoso. (Armand Wally - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia)

La mañana del 9 de octubre de 2025, la Preparatoria No. 3 “Justo Sierra”, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, fue evacuada de manera preventiva tras la detección de un objeto sospechoso en sus instalaciones.

La activación inmediata del protocolo de seguridad y la intervención de las autoridades permitieron controlar la situación y confirmar que no existió riesgo para la comunidad escolar, según informó la Alcaldía Gustavo A. Madero en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Gustavo A. Madero, la alerta surgió cuando se identificó un objeto inusual dentro de la escuela.

Cómo se desarrollaron los hechos

Las autoridades evacuaron la institución
Las autoridades evacuaron la institución de forma preventiva y notaron que no corría riesgo la población estudiantil. (UNAM)

Ante este hallazgo, se evacuó de forma ordenada tanto a estudiantes como a personal docente, siguiendo las medidas establecidas para este tipo de situaciones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, junto con personal de Protección Civil de la Alcaldía Gustavo A. Madero, acudieron al plantel para implementar los protocolos de seguridad.

La coordinación entre las autoridades escolares, la policía y los cuerpos de emergencia permitió que la evacuación se realizara sin incidentes.

Tras la revisión del objeto sospechoso, las autoridades confirmaron que se trataba únicamente de un termo con líquido en su interior, descartando cualquier peligro para quienes se encontraban en la preparatoria. La Alcaldía Gustavo A. Madero destacó que la actuación conjunta y oportuna de todos los involucrados garantizó la seguridad de la comunidad educativa.

La univesidad reiteró que continúa
La univesidad reiteró que continúa trabajando para dar con los responsables de las falsas amenazas. (UNAM)

La Alcaldía Gustavo A. Madero reafirmó su compromiso de mantener entornos escolares seguros y de aplicar rigurosamente los protocolos diseñados para proteger la integridad de estudiantes y personal en todos los planteles de la demarcación.

Los hechos se enmarcan en una situación de inseguridad que ha afectado a diferentes planteles estudiantiles de la UNAM, pues se han recibido amenazas de bomba en las instalaciones.

Sin embargo, recientemente las autoridades detectaron que habían dos personas detrás de estas falsas alarmas luego de lo ocurrido el pasado 22 de septiembre en CCH Sur.

De acuerdo con diferentes reportes de medios locales, entre ellos El Sol de México, algunas de las amenazas se registraron en la Preparatoria 6 “Antonio Caso”, ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” en Álvaro Obregón y en la Facultad de Veterinaria, entre otras.

La máxima casa de estudios reiteró su compromiso para garantizar la seguridad de su comunidad, por lo que dijo, continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa.

