México

¡Esto es Halloween!: Usuarios en México reciben con memes el mes de octubre

El inicio de la temporada trajo con ello una ola de imágenes graciosas y reacciones en redes sociales

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cada inicio de mes trae consigo una ola de publicaciones en redes sociales, pero octubre se ha convertido en uno de los favoritos de los internautas, especialmente por la creatividad que desata en forma de memes.

Desde el primer día, usuarios de plataformas como X (antes Twitter), Instagram, TikTok y Facebook llenan sus feeds con imágenes graciosas, referencias culturales, personajes icónicos del terror y el infaltable toque de humor irónico que caracteriza al internet.

Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)

Uno de los memes más compartidos para dar la bienvenida al décimo mes del año es el de Justin Timberlake con la frase “It’s Gonna Be October”, una adaptación del clásico “It’s Gonna Be Me” del grupo NSYNC. Aunque el meme originalmente circulaba en mayo, muchos lo reciclan para octubre por su tono nostálgico y cómico.

Pero sin duda, la reina de octubre en los memes es Spooky Season (la “temporada espeluznante”). Esta tendencia, que mezcla el entusiasmo por Halloween con elementos del terror clásico, ha generado toda una estética en redes sociales: desde esqueletos bailando y gatos negros con frases sarcásticas, hasta memes con películas de culto como “Hocus Pocus”, “El extraño mundo de Jack” o “Halloween” de John Carpenter.

Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)

Los usuarios celebran el cambio de estación —aunque en muchos países aún haga calor— con calabazas, velas aromáticas, bufandas imaginarias y fotos de hojas secas, muchas veces acompañadas por el texto “ya se siente el otoño”.

Otro meme recurrente en la entrada de octubre es el de María Carey congelada o guardada en una cápsula del tiempo, en referencia a que aún “no es su momento”, ya que su temporada comienza en noviembre con el inicio de la Navidad y su famoso villancico All I Want for Christmas Is You.

Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)

Este tipo de publicaciones se adelantan a la inevitable avalancha de contenido navideño y muestran el humor colectivo con el que los usuarios enfrentan el paso del tiempo.

Los memes también reflejan cómo el mes de octubre genera emociones mixtas. Por un lado, está el entusiasmo por las fiestas, disfraces y películas de terror; por el otro, el recordatorio de que el año está por terminar, lo que provoca una oleada de publicaciones nostálgicas o sarcásticas sobre “haber hecho poco” en los meses anteriores.

Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)

Asimismo, Octubre es el mes que le da la bienvenida al Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre, por lo que muchos usuarios no solo llevan esta mezcla con Halloween a los memes, sino que también destacan el hecho de que esta festividad mexicana emana recuerdos y nostalgia por quienes ya partieron.

Además, octubre se ha convertido en un mes temático para creadores de contenido, que aprovechan las tendencias para lanzar challenges, historias de miedo y filtros especiales. TikTok, por ejemplo, se llena de videos con sonidos tétricos, transformaciones de maquillaje espeluznantes y recetas con temática de Halloween. Últimamente se ha unido la Inteligencia Artificial con el diseño de sesiones fotográficas de terror.

Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)
Entre sustos, memes y nostalgia,
Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Redes sociales)

En definitiva, los memes de octubre no solo divierten, sino que también funcionan como termómetro cultural. Reflejan lo que emociona, preocupa y entretiene a los usuarios, todo envuelto en una estética otoñal y festiva que, año tras año, se mantiene vigente en la cultura digital.

Temas Relacionados

MemesOctubreHalloweenDía de MuertosRedes socialesViralmexico-noticias

Más Noticias

Estalla huelga en Monte de Piedad mientras la STPS llama al diálogo

El secretario general sindical denunció despidos injustificados, acoso laboral y violaciones contractuales por parte de la administración

Estalla huelga en Monte de

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Rubén Oseguera González se encontraba recluido en la USP Florence High hasta hace unos días

‘El Menchito’, hijo del líder

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de octubre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Dalílah Polanco señala a Mar Contreras de supuestamente hacer trampa en La Casa de los Famosos México

Polanco se sinceró y tocó varios temas durante la visita de su amiga Marta Guzmán a la casa

Dalílah Polanco señala a Mar

Días antes de ser asesinado, Micky Hair transfirió 1.7 mdp a cuenta en Guadalajara

Las autoridades hallaron entre las pertenencias del estilista un ticket de transferencia

Días antes de ser asesinado,
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Menchito’, hijo del líder

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco señala a Mar

Dalílah Polanco señala a Mar Contreras de supuestamente hacer trampa en La Casa de los Famosos México

Dalílah Polanco y Marta Guzmán critican a Mar Contreras durante la visita de familiares en La Casa de los famosos México

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?