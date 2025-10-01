¡Esto es Halloween!: Usuarios en México reciben con memes el mes de octubre

Entre sustos, memes y nostalgia, usuarios en redes le dieron la bienvenida al mes más aterrador del año: octubre. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cada inicio de mes trae consigo una ola de publicaciones en redes sociales, pero octubre se ha convertido en uno de los favoritos de los internautas, especialmente por la creatividad que desata en forma de memes.

Desde el primer día, usuarios de plataformas como X (antes Twitter), Instagram, TikTok y Facebook llenan sus feeds con imágenes graciosas, referencias culturales, personajes icónicos del terror y el infaltable toque de humor irónico que caracteriza al internet.

Uno de los memes más compartidos para dar la bienvenida al décimo mes del año es el de Justin Timberlake con la frase “It’s Gonna Be October”, una adaptación del clásico “It’s Gonna Be Me” del grupo NSYNC. Aunque el meme originalmente circulaba en mayo, muchos lo reciclan para octubre por su tono nostálgico y cómico.

Pero sin duda, la reina de octubre en los memes es Spooky Season (la “temporada espeluznante”). Esta tendencia, que mezcla el entusiasmo por Halloween con elementos del terror clásico, ha generado toda una estética en redes sociales: desde esqueletos bailando y gatos negros con frases sarcásticas, hasta memes con películas de culto como “Hocus Pocus”, “El extraño mundo de Jack” o “Halloween” de John Carpenter.

Los usuarios celebran el cambio de estación —aunque en muchos países aún haga calor— con calabazas, velas aromáticas, bufandas imaginarias y fotos de hojas secas, muchas veces acompañadas por el texto “ya se siente el otoño”.

Otro meme recurrente en la entrada de octubre es el de María Carey congelada o guardada en una cápsula del tiempo, en referencia a que aún “no es su momento”, ya que su temporada comienza en noviembre con el inicio de la Navidad y su famoso villancico All I Want for Christmas Is You.

Este tipo de publicaciones se adelantan a la inevitable avalancha de contenido navideño y muestran el humor colectivo con el que los usuarios enfrentan el paso del tiempo.

Los memes también reflejan cómo el mes de octubre genera emociones mixtas. Por un lado, está el entusiasmo por las fiestas, disfraces y películas de terror; por el otro, el recordatorio de que el año está por terminar, lo que provoca una oleada de publicaciones nostálgicas o sarcásticas sobre “haber hecho poco” en los meses anteriores.

Asimismo, Octubre es el mes que le da la bienvenida al Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre, por lo que muchos usuarios no solo llevan esta mezcla con Halloween a los memes, sino que también destacan el hecho de que esta festividad mexicana emana recuerdos y nostalgia por quienes ya partieron.

Además, octubre se ha convertido en un mes temático para creadores de contenido, que aprovechan las tendencias para lanzar challenges, historias de miedo y filtros especiales. TikTok, por ejemplo, se llena de videos con sonidos tétricos, transformaciones de maquillaje espeluznantes y recetas con temática de Halloween. Últimamente se ha unido la Inteligencia Artificial con el diseño de sesiones fotográficas de terror.

En definitiva, los memes de octubre no solo divierten, sino que también funcionan como termómetro cultural. Reflejan lo que emociona, preocupa y entretiene a los usuarios, todo envuelto en una estética otoñal y festiva que, año tras año, se mantiene vigente en la cultura digital.