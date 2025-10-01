Aarón Mercury quiere protagonizar una telenovela romántica junto a Aldo de Nigris

Aldo y Aarón se volvieron muy amigos en el reality show. Foto: La Casa de los Famosos Mx

La salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México ha generado una notable controversia entre la audiencia del reality show.

Después de conocerse el resultado, numerosos seguidores del influencer calificaron el proceso de votación como un fraude. En contraste, los simpatizantes de Dalilah Polanco y Shiky argumentaron que la eliminación de Aarón Mercury fue una consecuencia directa de que sus propios fans descuidaron sus votos por enfocarse en salvar a Alexis Ayala, dando por sentado que él tenía asegurado su lugar en la final.

En los días posteriores a su salida, Aarón Mercury se enteró de los distintos comentarios y percepciones sobre su participación durante la competencia, lo que incluye opiniones encontradas sobre su desempeño y popularidad dentro del programa. Uno de los aspectos más comentados de su paso por el reality fue la estrecha amistad que cultivó con Aldo de Nigris, lo que derivó en la creación de un ‘shippeo’ por parte de sus fanáticos, quienes los vincularon sentimentalmente en redes sociales.

Aldo de Nigris y Aaron Mercury. (ViX)

Al respecto, Aarón Mercury ha reaccionado con humor, demostrando que le resulta divertida la atención que ha generado el ‘shippeo’ con Aldo de Nigris. En declaraciones a los medios de comunicación, el influencer bromeó sobre una posible aprobación familiar en caso de que existiera una relación romántica entre ambos: “Ya tenemos la bendición, solo falta que me dé el anillo, falta la boda”.

Durante la entrevista, periodistas también le consultaron a Aarón Mercury quién sería su compañera ideal en una telenovela. El exconcursante respondió eligiendo a Aldo de Nigris.

A pesar de las bromas y el coqueteo mediático, Aarón Mercury ha subrayado en repetidas ocasiones su orientación heterosexual, aclarando que el shippeo y las muestras de cercanía con su compañero forman parte de una amistad.

Así se enteró Aarón del shippeo con Aldo

El joven opinó de "Aldron". (Crédito: Cuéntamelo Ya)

En medio de las recientes polémicas surgidas tras su salida de La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury experimentó un momento inesperado durante su visita a Cuéntamelo Ya. La producción del programa sorprendió al creador de contenido al mostrarle un video que recopilaba los mejores momentos junto a Aldo, sobrino de Poncho de Nigris y con quien los fanáticos han formado el “shippeo” denominado Aldrón.

Tras ver el clip, Mercury reaccionó: “Soporta, Abelito, así es la vida. No es quién lo haga primero sino quién lo haga mejor, y yo lo hice mejor. Pero shippeo no me gusta tanto, porque suena a algo que no es real y nuestra relación era real. Aldrón confirmado”, expresó durante la emisión según lo transmitido por Cuéntamelo Ya.

El comentario provocó una respuesta inmediata, desatando reacciones eufóricas entre su base de seguidoras en redes sociales.

Previo a este momento, el joven formaba parte del equipo Noche y figuraba entre los favoritos para llegar a la final, según múltiples encuestas y el seguimiento en plataformas digitales, donde la tendencia lo situaba como posible finalista o incluso eventual ganador.