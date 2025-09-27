Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

Mario López Hernández, apodado como "La Borrega", pasó más de 15 horas detenidos por elementos del CBP en el Puente Internacional Viejo de Brownsville, Texas | X / @MarOliMx, Instagram / @mariolopezlaborre

El diputado federal Mario López Hernández, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros, enfrentó una retención de más de 15 horas por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos en el Puente Internacional Viejo de Brownsville, Texas. Este hecho generó incertidumbre sobre su situación migratoria y su historial político, el cual está manchado de presuntas acusaciones criminales en el año 2021.

La detención ocurrió el viernes 26 de septiembre, cerca de las 20:00 horas, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) le negaron el ingreso a territorio estadounidense. Ante esto, el legislador fue trasladado a las oficinas migratorias para ser interrogado mientras su camioneta permaneció estacionada en los carriles del lado americano.

Durante la madrugada del sábado, López Hernández seguía bajo custodia sin que las autoridades informaran si sería liberado o trasladado a otra dependencia federal. Finalmente, salió libre alrededor de las 11:00 horas del sábado 27, escoltado por agentes de CBP y condujo su vehículo de regreso a México.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado los motivos de la retención ni los temas abordados durante el interrogatorio. Tampoco confirmaron si se le retiró la visa de ingreso a Estados Unidos, aunque fuentes cercanas al caso señalaron posibles implicaciones migratorias.

De acuerdo con información preliminar, el exalcalde de Matamoros fue retenido más de 15 horas hasta ahora que fue liberado y tuvo que regresar a territorio nacional |: X / @mensajero34

¿Quién es “La Borrega” dentro del PVEM?: de puestos políticos a irregularidades financieras en Matamoros

Mario López, conocido coloquialmente como “La Borrega”, fue alcalde de Matamoros en dos periodos consecutivos (2018–2021 y 2021–2024) bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En 2024 obtuvo una diputación federal por el PVEM como parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Su gestión municipal ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas. En la cuenta pública de 2020, se detectaron irregularidades por 95.2 millones de pesos; de ellos, solo 13 millones fueron solventadas. Aunado a ello, en 2021, se reabrieron expedientes por falta de auditoría conforme a la ley, lo cual reveló inconsistencias por 558 millones de pesos no documentados y 26.6 millones sin aclarar.

Además de los señalamientos financieros, varias obras emblemáticas de su administración generaron controversia. Entre ellas, la demolición del Estadio Municipal, que terminó como campamento migrante de escasa utilidad; la construcción fallida de dos polideportivos presupuestados en 140 millones de pesos; y la integración del Parque Niños Héroes junto con otros cinco parques, cuya inversión estimada de 100 millones de pesos no se reflejó en resultados tangibles.

López Hernández ha sido señalado por presuntos manejos irregularidades en su administración al frente de Matamoros, Tamaulipas, de 2018 a 2024 | Cuartoscuro

Aunque no existe una vinculación oficial entre la detención en Texas y estos antecedentes, el episodio ha despertado especulaciones sobre posibles investigaciones en curso. Fuentes legislativas no descartan que los hallazgos de la ASE puedan derivar en una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) a nivel federal.