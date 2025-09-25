México

Antes de los analgésicos: los remedios naturales que usaban nuestros abuelos para aliviar el dolor

Plantas, especias y raíces se convirtieron en aliados indispensables para tratar desde molestias musculares hasta dolores dentales

Por Lorna Huitrón

Guardar
Plantas, especias y raíces se
Plantas, especias y raíces se convirtieron en aliados indispensables para tratar desde molestias musculares hasta dolores dentales

En la actualidad, el uso de analgésicos de farmacia es prácticamente cotidiano. Desde dolores de cabeza hasta molestias musculares, los medicamentos químicos ofrecen un alivio rápido y efectivo.

Sin embargo, antes de su existencia, nuestros abuelos contaban con un arsenal natural de plantas, especias y raíces que utilizaban para calmar el dolor y reducir la inflamación de manera segura.

Cúrcuma: antiinflamatorio natural

Uno de los ingredientes más valorados era la cúrcuma, reconocida por sus propiedades antiinflamatorias. Consumida en infusiones o incorporada como condimento en la cocina, la cúrcuma ayudaba a disminuir el dolor articular y mejorar la movilidad, especialmente en personas con problemas reumáticos.

Su efecto natural continúa siendo objeto de estudios científicos que respaldan su eficacia como complemento para la salud articular.

Plantas, raíces y especias se
Plantas, raíces y especias se utilizaban como remedios efectivos para aliviar dolores de cabeza, molestias musculares e inflamaciones de manera segura y natural

Clavo de olor: alivio para dolores dentales

El clavo de olor era otro aliado fundamental, especialmente para los dolores dentales. Considerado un anestésico natural, se utilizaba masticando directamente la especia o aplicando su aceite en las encías para adormecer muelas y aliviar inflamaciones.

Esta práctica sigue vigente en la herbolaria moderna y es un ejemplo del conocimiento tradicional que ha trascendido generaciones.

Pimienta de cayena: el poder de la capsaicina

La pimienta de cayena, rica en capsaicina, también formaba parte de los remedios caseros. Este compuesto ayuda a reducir el dolor nervioso y a aliviar los síntomas de la artritis, lo que la convertía en un recurso popular para tratar dolores crónicos y musculares.

Jengibre: calmante del sistema nervioso

El jengibre, nuestros abuelos lo empleaban principalmente en infusiones para aprovechar su efecto calmante sobre el sistema nervioso, ayudando a equilibrar la tensión y reducir la ansiedad.

Beber una taza de té de jengibre no solo relajaba el cuerpo, sino que también ayudaba a mejorar la calidad del sueño, lo que resultaba especialmente útil para quienes padecían insomnio o estrés crónico.

Sauce blanco: el origen de la aspirina

Otro ejemplo de medicina natural es la corteza de sauce blanco, reconocida como el origen de la aspirina moderna. La salicina, su componente activo, permitía reducir fiebres y aliviar dolores musculares, lo que la convirtió en un remedio básico en los hogares.

Ajo y cebolla: defensores contra la inflamación

El ajo y la cebolla han sido desde tiempos ancestrales ingredientes fundamentales en la cocina y en la medicina popular por sus propiedades curativas. Nuestros abuelos los consideraban verdaderos antibióticos naturales y potentes antiinflamatorios, capaces de fortalecer el organismo y aliviar diversas molestias.

Plantas, raíces y especias se
Plantas, raíces y especias se utilizaban como remedios efectivos para aliviar dolores de cabeza, molestias musculares e inflamaciones de manera segura y natural

Consumidos crudos, en infusiones o en preparados caseros, estos alimentos ayudaban a estimular el sistema inmunológico, facilitando la defensa del cuerpo contra infecciones y enfermedades leves.

Sus compuestos activos, como la alicina en el ajo y los compuestos sulfurados en la cebolla, poseen propiedades antimicrobianas, antivirales y antioxidantes, lo que los convierte en aliados naturales para prevenir y combatir infecciones.

Medicina natural: un legado vigente

Aunque hoy los analgésicos de farmacia dominan el mercado, los remedios naturales continúan siendo una alternativa accesible, segura y efectiva. La herbolaria no solo preserva la memoria de nuestros antepasados, sino que también nos recuerda que la naturaleza sigue ofreciendo soluciones integrales para cuidar la salud y el bienestar, sin depender exclusivamente de productos químicos.

Temas Relacionados

analgésicosremedios de la abuelamolestias muscularesdolores dentalesmexico-noticias

Más Noticias

Pachanga Antirracista 2025: un festival con más de 40 actividades gratis en CDMX para Octubre

En 16 recintos culturales y sociales de la Ciudad de México se presentará la programación de este evento

Pachanga Antirracista 2025: un festival

Desarticulan banda delictiva en la Costa de Oaxaca, hay cinco detenidos relacionados con secuestro de un menor

Se aseguraron también dos vehículos de motor, armas largas y cortas, cartuchos útiles y una bolsa con droga tipo cristal

Desarticulan banda delictiva en la

Sheinbaum celebra que una parte de Banamex regrese a manos de un mexicano con compra de Fernando Chico Pardo

La mandataria nacional calificó como positiva esta adquisición, resaltando la legalidad de la operación y la reputación del empresario

Sheinbaum celebra que una parte

Ayotzinapa a 11 años: familias de los 43 desaparecidos comparten testimonios y mantienen exigencia de justicia

Centro Prodh destaca la importancia de acompañar a las familias de los estudiantes ausentes y conservar la presión social

Ayotzinapa a 11 años: familias

Belinda reaparece en la Fashion Week de Milán con David Beckham tras sufrir una aparatosa lesión

La estrella pop informó que el menisco de su rodilla izquierda se rompió

Belinda reaparece en la Fashion
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan banda delictiva en la

Desarticulan banda delictiva en la Costa de Oaxaca, hay cinco detenidos relacionados con secuestro de un menor

Vinculan a proceso a Sandra “N”, mujer que se hizo pasar por enfermera en hospital de Culiacán

¿Cómo se infiltró el Cártel de Sinaloa en Polonia?: Operaba narcolaboratorios de alta tecnología

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 25 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Belinda reaparece en la Fashion Week de Milán con David Beckham tras sufrir una aparatosa lesión

Marianne Gonzaga confiesa que en reclusión usaba jabón Zote para su skincare: “Yo no conocía”

‘La Academia VLA’: estos son los participantes que aún pelean por la gloria en la segunda edición

Dalilah Polanco se “delata” y exhibe que recibe información del exterior en La Casa de los Famosos, según fans

DEPORTES

En qué posición está Paulinho

En qué posición está Paulinho en la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 10

Qué significa ‘Zayu’, el nombre de la mascota de Selección Mexicana para el Mundial 2026

FIFA revela la apariencia de Clutch, Zayu y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026

Cruz Azul sigue invicto, Toluca supera a Rayados en la tabla de posiciones y Chivas se mete a zona del Play In

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Capitalino del Torneo de Apertura 2025