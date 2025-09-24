México

Cuáles son las propiedades curativas de tomar jugo de maracuyá

Esta bebida es rica en nutrientes y vitaminas que aportan beneficios a la salud

Por Abigail Gómez

Guardar
El jugo de maracuyá es
El jugo de maracuyá es una bebida tropical y refrescante con un sabor intenso y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maracuyá es el fruto de una planta trepadora llamada Passiflora edulis, originaria de regiones tropicales y subtropicales de América que también se conoce como fruta de la pasión o parchita, según el país.

Se trata de un fruto tiene una forma redonda u ovalada, una cáscara gruesa y puede ser de color amarillo o morado al madurar.

En su interior contiene pulpa jugosa de sabor ácido y aroma intenso, junto con numerosas semillas. La maracuyá se consume fresca o como ingrediente en postres, helados y salsas, aunque también es ideal para elaborar un jugo cuyo consumo aporta muchos beneficios a la salud, tal como te contamos a continuación.

El jugo de maracuyá puede
El jugo de maracuyá puede ser una valiosa alternativa al jugo de naranja para obtener vitamina C. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propieaddes curativas y los beneficios a la salud de tomar jugo de maracuyá

El jugo de maracuyá posee varias propiedades y beneficios para la salud, derivados de su composición nutricional y de compuestos bioactivos presentes en la fruta, entre los cuales destacan los siguientes:

  • Aporte de vitamina C: Refuerza el sistema inmunológico y contribuye a la protección antioxidante del organismo.
  • Contenido de fibra: Favorece la digestión, regula el tránsito intestinal y ayuda a mantener niveles saludables de colesterol.
  • Efecto antioxidante: Sus polifenoles y carotenoides ayudan a combatir el daño provocado por los radicales libres y pueden contribuir a la prevención de enfermedades crónicas.
  • Propiedades calmantes: Tradicionalmente, la maracuyá se ha empleado por sus efectos relajantes y ansiolíticos leves, atribuidos a ciertos alcaloides y flavonoides presentes en la fruta.
  • Aporte de minerales: Ofrece potasio, magnesio y fósforo, beneficiosos para el funcionamiento muscular y nervioso.
  • Bajo aporte calórico: Es adecuado para incluir en dietas para el control de peso si no se le añade azúcar.
Su consumo puede ayudar a
Su consumo puede ayudar a prevenir y aminorar los síntomas de enfermedades respiratorias debido a su elevado contenido de vitamina C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar un jugo de maracuyá para obtener sus beneficios

Para preparar un jugo de maracuyá y aprovechar sus beneficios, sigue estos pasos:

Ingredientes

  • 2 a 4 maracuyás maduras
  • 500 ml de agua fría
  • Endulzante al gusto (opcional, puede ser azúcar, miel o edulcorante)
  • Hielo (opcional)

Preparación

  1. Lavar bien las frutas, cortar por la mitad y extraer la pulpa con las semillas con una cuchara.
  2. Colocar la pulpa en una licuadora junto con el agua.
  3. Licuar por algunos segundos, solo lo suficiente para separar la pulpa de las semillas sin triturarlas demasiado.
  4. Colar la mezcla usando un colador fino, para retirar las semillas y obtener un jugo suave.
  5. Endulzar al gusto si es necesario.
  6. Servir frío, añadiendo hielo si se desea.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo se debe consumir preferentemente recién preparado para preservar sus nutrientes y sabor. Reemplazar el azúcar por poca miel o tomarlo sin endulzantes permite mantener un perfil más saludable.

El consumo regular de jugo de maracuyá puede integrarse en una dieta equilibrada para aprovechar estos beneficios aunque en personas con gastritis, reflujo o problemas digestivos, se recomienda moderar su consumo debido a su acidez.

Temas Relacionados

jugo de maracuyajugosBienestarnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Profepa rescata 40 ejemplares de vida silvestre en carretera de Tabasco

Entre las especies rescatadas se encontraron aves y reptiles en cajas de cartón

Profepa rescata 40 ejemplares de

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 23 de septiembre

Sigue en directo todas las novedades, retos y dinámicas del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Muere Giovanna, mujer sin identificar de la explosión de pipa en Iztapalapa: cifra de víctimas sube a 30

Hasta ahora 15 personas continúan hospitalizadas

Muere Giovanna, mujer sin identificar

“Queremos que las escuelas de CDMX sean lugares de paz”, expresa Clara Brugada tras ataque ocurrido en el CCH Sur

La mandataria capitalina lamentó la situación y refirió que la Fiscalía local y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran colaborando con el plantel de la UNAM

“Queremos que las escuelas de

Estudiantes de diferentes estados se manifiestan en CDMX, tras despojo de albergues, buscan diálogo con Sheinbaum

La movilización reunió a jóvenes de diversos estados, entre ellos Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla

Estudiantes de diferentes estados se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá,

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

ENTRETENIMIENTO

Guana se disculpa con los

Guana se disculpa con los seguidores de La Casa de los Famosos México por fallar al ‘cuarto noche’: “No quise traicionarme”

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

Ranking Disney+ México: conoce cuáles son las 10 mejores películas que roban la atención de los usuarios

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”