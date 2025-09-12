¿Quieres ver a Camilo Séptimo gratis? te decimos dónde y cuándo

Camilo Séptimo estará en concierto gratuito este 13 de septiembre en el municipio de Cuautitlán Izcalli (Marlem Suárez @barbieperiodista)

El municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del año: las Fiestas Patrias 2025.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Daniel Serrano Palacios, anunció que la agrupación Camilo Séptimo será uno de los atractivos principales de este magno evento, que se desarrollará del 13 al 16 de septiembre en distintos puntos del municipio.

El grupo, considerado una de las bandas más influyentes de la escena del rock alternativo en México, abrirá oficialmente la cartelera musical este sábado 13 de septiembre en la Explanada Municipal, con un concierto gratuito que promete congregar a miles de asistentes.

Una noche para el rock alternativo

Camilo Séptimo en concierto en Cuautitlán Izcalli (Especial)

Camilo Séptimo, integrada por Manuel “Coe” Mendoza (voz y bajo), Jonathan Meléndez (teclados) y Erik Vásquez (guitarra), llegará a Izcalli con un repertorio que ha marcado a toda una generación.

Sus éxitos, que fusionan sintetizadores, guitarras atmosféricas, letras cargadas de nostalgia y emociones, han colocado a la banda en importantes escenarios nacionales e internacionales.

El concierto forma parte de la estrategia del gobierno local para ofrecer a la ciudadanía actividades culturales y de entretenimiento de primer nivel, en el marco de las celebraciones por la Independencia de México.

Acceso y medidas

El concierto será este 13 de septiembre, la cita es a partir de las 18 horas (Jorge Contreras/Infobae México)

El evento será gratuito y contará con accesos peatonales por las avenidas Primero de Mayo, Constitución y Jorge Jiménez Cantú, a partir de las 18 horas y se espera que el concierto inicie alrededor de las 19 horas, aunque falta la confirmación del gobierno local.

Además, se instalarán áreas de gastronomía, juegos mecánicos y espacios recreativos para toda la familia, convirtiendo la explanada en un punto de encuentro para los izcallenses.

Fiestas con identidad

El concierto de Camilo Séptimo será apenas el inicio de un programa que incluye música regional, bailes folclóricos, desfiles conmemorativos y la presentación de artistas como Fidel Rueda, Rayito Colombiano y La Adictiva.

Con este cartel, Cuautitlán Izcalli reafirma su compromiso de impulsar la cultura y la sana convivencia a través de eventos masivos que celebran la identidad mexicana.

“Invitamos a todas y todos a disfrutar de manera segura y en familia estas fiestas que son parte de nuestra historia y de nuestro orgullo nacional”, señaló el gobierno municipal en un comunicado.