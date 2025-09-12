México

Presidenta del Senado habla del reto de asegurar el abasto de gas natural en México

Laura Itzel Castillo Juárez destacó la importancia de fortalecer el mercado interno y la inversión en el sector energético mexicano

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La cooperación entre México, Estados
La cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá es clave para consolidar a Norteamérica como una región energética competitiva. FOTO: Archivo

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, enfatizó la necesidad de avanzar en la producción de gas natural y energías renovables en México y de esta forma reducir la dependencia de la energía importada.

Durante la Mesa de Diálogo Bicameral en Materia de Energía en América del Norte, la legisladora de Morena insistió en la necesidad de fortalecer tanto el mercado interno como la inversión extranjera y privada nacional, en el marco del Plan México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El impulso a la transición energética y la consolidación de la soberanía nacional en materia de recursos energéticos se posicionaron como ejes centrales durante este foro realizado en la Cámara de Senadores.

Castillo Juárez subrayó que la investigación en energías renovables, especialmente en los campos eólico y fotovoltaico, resulta esencial para que México avance en su transición energética y logre asegurar el abasto de gas natural.

La cooperación entre México, Estados
La cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá es clave para consolidar a Norteamérica como una región energética competitiva. FOTO: Archivo

Destacó el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de gas provenientes de Texas, Estados Unidos, que actualmente representan cerca del 80 % del consumo nacional.

En el contexto de las recientes reformas legislativas, Castillo Juárez recordó que se revirtió la reforma energética de 2013, lo que permitió reafirmar el carácter público de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según la legisladora, estas empresas estatales ahora orientan su producción hacia fines sociales y no exclusivamente mercantiles.

Además, mencionó que en el presente año se modificaron 11 leyes secundarias, entre ellas la relativa a biocombustibles, así como aquellas vinculadas a la planeación y transición energética.

“Se trató de reformas constitucionales y legales que además reforzaron la rectoría del Estado sobre Pemex y la CFE”, afirmó Castillo Juárez durante el encuentro.

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental también fueron señalados como prioridades.

La senadora indicó que los proyectos legislativos aprobados requieren ahora ser implementados mediante la reglamentación correspondiente, tarea que corresponde al Ejecutivo.

En este sentido, reiteró la bienvenida a la inversión extranjera y nacional en el sector energético, siempre que se ajuste a los nuevos marcos regulatorios.

Por parte del sector privado, el vicepresidente senior de Ductos y gas natural en México de TC Energía, Gregory Romero, detalló que esta empresa canadiense ha mantenido operaciones en el país durante 30 años, con inversiones que alcanzan los 11.000 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados mencionó el Gasoducto Puerta al Sureste, entregado en tiempo y con bajo presupuesto.

Romero enfatizó que el éxito de la colaboración entre TC Energía y el gobierno mexicano no se limita a los resultados financieros, sino que también contribuye al fortalecimiento del tejido productivo nacional.

“Confiamos en un diálogo constructivo que nos permita aportar nuestra experiencia técnica y conocimiento sectorial al desarrollo de la industria energética en México”, manifestó Romero durante el encuentro.

Temas Relacionados

Laura Itzel CastilloSenadoEnergías renovablesmexico-noticias

Más Noticias

Este será el nuevo límite de dinero que puedes transferir sin tener problemas

El nuevo esquema permite realizar un ajuste, pero hay una fecha límite

Este será el nuevo límite

Elaine Haro es acusada de jugar en “dos bandos” desde que salió del cuarto día: “Nos tira a diestra y siniestra”

La joven actriz ha sido duramente criticada por su actitud dentro de La Casa de los Famosos México

Elaine Haro es acusada de

Cuándo cerrarán los Centros de Verificación Vehicular de la CDMX

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la pausa operativa aplica en todos los verificentros y módulos vinculados a este trámite

Cuándo cerrarán los Centros de

Para qué sirve tomar café con jengibre todos los días

Puedes incrementar los beneficios de esta bebida si le agregas este poderoso ingrediente

Para qué sirve tomar café

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

La activista anunció su postura en redes sociales, pese a negativas de colectivos de derechos humanos

Madre buscadora Ceci Flores aprueba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre buscadora Ceci Flores aprueba

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

Encuentran más de un millón de pesos en marihuana dentro de refrigeradores en Chihuahua

Secretario de la Defensa de EEUU afirma que México debería enfrentar a los cárteles y “no tener que hacerlo por ellos”

Procesan a sujeto que manejaba un auto con más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Revelan que pipas de la empresa ligada a la explosión en Iztapalapa estarían vinculadas con el robo de gas LP

ENTRETENIMIENTO

Michelle Salas reaparece con muletas

Michelle Salas reaparece con muletas tras horas de dolor: “La vida cambia”

Elaine Haro es acusada de jugar en “dos bandos” desde que salió del cuarto día: “Nos tira a diestra y siniestra”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: quiénes podrían robarle la salvación a Guana

Facundo salió de La Casa de los Famosos con ganas de ser papá con su novia Delia, pese a vasectomía: “Lo intentaré”

Toy Story arranca su recorrido en cines de México por su 30 aniversario

DEPORTES

Esto apostó Travieso Arce para

Esto apostó Travieso Arce para la pelea de Canelo vs Crawford

La Selección Mexicana confirma amistoso contra Uruguay en Torreón, Coahuila

Estadio Azteca revela el acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026

Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?