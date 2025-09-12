Presidenta del Senado habla del reto de asegurar el abasto de gas natural en México

La cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá es clave para consolidar a Norteamérica como una región energética competitiva. FOTO: Archivo

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, enfatizó la necesidad de avanzar en la producción de gas natural y energías renovables en México y de esta forma reducir la dependencia de la energía importada.

Durante la Mesa de Diálogo Bicameral en Materia de Energía en América del Norte, la legisladora de Morena insistió en la necesidad de fortalecer tanto el mercado interno como la inversión extranjera y privada nacional, en el marco del Plan México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El impulso a la transición energética y la consolidación de la soberanía nacional en materia de recursos energéticos se posicionaron como ejes centrales durante este foro realizado en la Cámara de Senadores.

Castillo Juárez subrayó que la investigación en energías renovables, especialmente en los campos eólico y fotovoltaico, resulta esencial para que México avance en su transición energética y logre asegurar el abasto de gas natural.

Destacó el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de gas provenientes de Texas, Estados Unidos, que actualmente representan cerca del 80 % del consumo nacional.

En el contexto de las recientes reformas legislativas, Castillo Juárez recordó que se revirtió la reforma energética de 2013, lo que permitió reafirmar el carácter público de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según la legisladora, estas empresas estatales ahora orientan su producción hacia fines sociales y no exclusivamente mercantiles.

Además, mencionó que en el presente año se modificaron 11 leyes secundarias, entre ellas la relativa a biocombustibles, así como aquellas vinculadas a la planeación y transición energética.

“Se trató de reformas constitucionales y legales que además reforzaron la rectoría del Estado sobre Pemex y la CFE”, afirmó Castillo Juárez durante el encuentro.

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental también fueron señalados como prioridades.

La senadora indicó que los proyectos legislativos aprobados requieren ahora ser implementados mediante la reglamentación correspondiente, tarea que corresponde al Ejecutivo.

En este sentido, reiteró la bienvenida a la inversión extranjera y nacional en el sector energético, siempre que se ajuste a los nuevos marcos regulatorios.

Por parte del sector privado, el vicepresidente senior de Ductos y gas natural en México de TC Energía, Gregory Romero, detalló que esta empresa canadiense ha mantenido operaciones en el país durante 30 años, con inversiones que alcanzan los 11.000 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados mencionó el Gasoducto Puerta al Sureste, entregado en tiempo y con bajo presupuesto.

Romero enfatizó que el éxito de la colaboración entre TC Energía y el gobierno mexicano no se limita a los resultados financieros, sino que también contribuye al fortalecimiento del tejido productivo nacional.

“Confiamos en un diálogo constructivo que nos permita aportar nuestra experiencia técnica y conocimiento sectorial al desarrollo de la industria energética en México”, manifestó Romero durante el encuentro.