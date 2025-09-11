Explosión en La Concordia: qué pasó con el chofer de la pipa y quién cubrirá daños a las víctimas

La pipa que transportaba casi 50 mil litros de Gas LP volcó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, causando una explosión. REUTERS/Quetzalli Blanco

Una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas licuado de petróleo (Gas LP) volcó este miércoles a las 14:20 horas bajo el puente de La Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, causando una explosión e incendio que dejó tres muertos, 70 heridos, además de 18 vehículos quemados, según la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

La Jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmó que la empresa responsable es Gas Silza, de Grupo Tomza México, y reiteró el reporte sobre las 56 personas lesionadas.

Aunque inicialmente no se registró ningún deceso, la mandataria resaltó que 17 heridos se encontraban en estado grave y más tarde informó sobre la muerte de tres de ellos. Por esta razón, la Fiscalía deberá iniciar un proceso por homicidio culposo.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, declaró a la prensa que todos los lesionados fueron canalizados a distintos hospitales, incluyendo al operador de la pipa que provocó el accidente.

Pese a las versiones sobre la presunta huída del conductor de la pipa, Urzúa señaló que uno de los 70 heridos que reciben atención hospitalaria es el operador de la unidad.

Cámara de videovigilancia de la CDMX grabó el momento preciso del accidente Crédito: (X/@c5_cdmx)

Sin embargo, hasta la tarde de este miércoles la Fiscalía capitalina no se ha pronunciado sobre las responsabilidades en este aparatoso accidente.

Los indicios recogidos en distintos videos apuntan a que la pipa involucrada pertenece a la transportadora Gas Silza, de Grupo Tomza México, la compañía gasera más grande del país.

Quién es el responsable por el accidente en La Concordia, Iztapalapa

Se espera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presente los peritajes y deslinde responsabilidades, con lo cual se determinará oficialmente el grado de responsabilidad del conductor y la compañía propietaria de la pipa que causó la explosión en el puente de La Concordia.

El Código Penal de la CDMX indica que se perseguirán las lesiones con motivo de tránsito de vehículos en los que el conductor hubiese realizado la acción u omisión en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. O bien, que el conductor haya abandonado a la víctima.

La causa principal de la responsabilidad penal podría ser la conducta imprudente del conductor, como exceso de velocidad, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, o nien, no haber respetado las señales de tráfico.

Automovilistas captaron primero el humo y luego la explosión Crédito: Especial

Además de la responsabilidad penal, el presunto responsable podría tener la obligación de pagar por los daños y perjuicios causados, como gastos médicos, reparación de vehículos y otros daños personales o materiales.

Esta responsabilidad es generalmente cubierta por el seguro del vehículo, pero si no es suficiente, el conductor puede ser directamente responsable de pagar.

A drone view shows firefighters cooling off the charred remains of a trailer, one of the vehicles damaged in a gas tanker explosion on Ignacio Zaragoza Avenue, where multiple individuals sustained burn injuries after the tanker overturned, in Mexico City, Mexico, September 10, 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Las cámaras que registraron el accidente muestran como el vapor del gas se dispersó sobre la Calzada Zaragoza momentos después de la volcadura del tractocamión, por lo que automovilistas y personas trataron de huir.

Finalmente, un flamazo causó una fuerte explosión y una onda expansiva que alcanzó más de 30 metros de altura. Las llamas causaron quemaduras graves en al menos 19 personas, por lo que personal de emergencia inició el traslado a hospitales de especialidad, como el Rubén Leñero.