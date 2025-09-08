Cómo preparar un licuado de claras de huevo y avena para ganar masa muscular sin subir de peso

Este batido aporta una buena cantidad de proteína pero pocas calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda ganar masa muscular es uno de los principales objetivos de quienes realizan ejercicio de manera regular o desean empezar a realizarlo como parte de un cambio de sus hábitos.

Sin embargo, además de los ejercicios de fuerza, sin duda es vital incluir la cantidad suficiente de proteína para que el músculo pueda crecer.

Para ello muchos recurren a los licuados de proteína, pero, a pesar de ser saludables es importante mencionar que algunas fuentes de proteína pueden ser elevadas en calorías, por ejemplo, la crema de maní.

Es por eso que si deseas cuidar tu peso pero obtener la proteína necesaria, existen licuados hechos con alimentos ricos en proteína pero bajos en calorías, tal como el que te presentamos a continuación.

Los ingredientes de este licuado son ricos en proteína pero aportan menos calorías que otras opciones.

Por qué un licuado de avena con claras de huevo puede ayudar a ganar masa muscular sin aumentar de peso

El licuado de claras de huevo y avena es una opción común en planes de alimentación para aumentar masa muscular sin incrementar excesivamente el peso graso. Entre sus beneficios destacan:

Alto contenido proteico: Las claras de huevo aportan proteínas de alta calidad, esenciales para la reparación y crecimiento muscular.

Bajo en grasas y calorías: Las claras contienen muy poca grasa y no aportan colesterol, por lo que contribuyen a un consumo calórico moderado.

Aminoácidos esenciales: Las proteínas del huevo ofrecen todos los aminoácidos necesarios para el desarrollo de masa muscular.

Aporte energético sostenido: La avena proporciona carbohidratos complejos, que ofrecen energía prolongada sin picos de glucosa elevados.

Rico en fibra: La avena facilita la digestión y genera sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito y evitar sobrealimentación.

Fácil digestión: Es una combinación suave para el tracto digestivo, adecuada para consumir antes o después del ejercicio.

Versatilidad: Permite añadir frutas, semillas o especias para enriquecer su valor nutricional sin aumentar significativamente las calorías.

Este licuado puede complementar rutinas de entrenamiento de fuerza y una alimentación equilibrada enfocada en el desarrollo muscular sin elevado aumento de grasa corporal.

Cómo preparar un licuado de claras de huevo y avena

Para preparar un licuado de claras de huevo y avena se necesitan ingredientes básicos y un procedimiento sencillo. Aquí tienes una guía:

Ingredientes

3 a 4 claras de huevo pasteurizadas

½ taza de avena (hojuelas o instantánea)

1 taza de agua, leche descremada o bebida vegetal

Opcional: 1 plátano, canela en polvo, esencia de vainilla o edulcorante al gusto

Preparación

Coloca las claras pasteurizadas en la licuadora. Añade la avena y el líquido elegido (agua, leche o bebida vegetal). Agrega los ingredientes opcionales si deseas mejorar el sabor o el valor nutricional. Licúa durante uno o dos minutos hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos. Sirve de inmediato para aprovechar la frescura y los nutrientes.

Es importante mencionar que en el caso de este licuado es vital que las claras sean pasteurizadas para evitar riesgos sanitarios y el contagio de enfermedades como salmonella.