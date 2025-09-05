México

Sylvia Pasquel felicita a su yerno Humberto Zurita por su cumpleaños, pero le cambia el nombre

La publicación de la actriz, acompañada de una foto nostálgica, se volvió viral por un inesperado error de nombre que los seguidores no dejaron pasar

Por Armando Guadarrama

Sylvia Pasquel felicita a Humberto
Sylvia Pasquel felicita a Humberto Zurita por su cumpleaños y lo llama 'Heberto', generando revuelo en redes sociales (Fotos: Instagram/zuritahm/@sylviapasqueloficial)

La felicitación de cumpleaños que Sylvia Pasquel dedicó a su yerno Humberto Zurita generó una oleada de reacciones en redes sociales, no solo por el afecto expresado, sino por un detalle inesperado: la actriz lo llamó “Heberto” en lugar de Humberto, lo que desató comentarios y especulaciones entre los usuarios.

El actor, quien el 2 de septiembre celebró 71 años de vida, recibió numerosos mensajes, pero el de su suegra se convirtió en el centro de la conversación digital.

La publicación de Sylvia Pasquel en su cuenta oficial de Instagram incluyó una fotografía junto a Humberto Zurita, tomada durante la época en que ambos compartieron escenario en la obra de teatro O.K. te lo vendo (1997).

El mensaje de cumpleaños de
El mensaje de cumpleaños de Sylvia Pasquel a su yerno Humberto Zurita destaca por un error en el nombre y se vuelve viral (IG)

En el mensaje, la actriz escribió: “Yerno, sé feliz. ¡¡Que esta nueva vuelta al sol traiga bendiciones!! ¡¡Se te quiere desde siempre!!”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase final: “¡¡¡Te queremos Heberto!!!”.

Este aparente error, ya sea tipográfico o de memoria, no pasó inadvertido para los internautas, quienes rápidamente comenzaron a comentar la confusión.

Mientras algunos usuarios interpretaron el desliz con humor, otros consideraron curioso que ocurriera en una felicitación pública, aunque cabe la posibilidad de que la mamá de Stephanie Salas le diga así “de cariño” al prestigiado actor de películas como Educación sexual en breves lecciones y Perfume, efecto inmediato.

La relación entre Humberto Zurita
La relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas sigue bajo la atención mediática por su diferencia de edad y su consolidación como pareja (Instagram/@stephaniesalasoficial)

La relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, ha estado bajo el escrutinio mediático desde que la pareja hizo pública su unión en octubre de 2022.

Uno de los aspectos más comentados ha sido la diferencia de edad entre ambos. Zurita, viudo de la actriz Christian Bach desde 2019, ha defendido su vínculo con Salas, quien pertenece a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.

En mayo pasado, la pareja celebró tres años juntos, consolidando una relación que, según sus propias declaraciones, trasciende las opiniones externas.

Humberto Zurita celebra 71 años
Humberto Zurita celebra 71 años y tres años de relación con Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel (Instagram/@stephaniesalasoficial)

En una entrevista concedida al programa Sale el sol, Humberto Zurita abordó abiertamente el tema de la diferencia de edad: “Si hay una gran diferencia de edad, sí la hay. Cuando yo la conocí ella era muy chiquita, acababa de tener a Mich, tenía 3 años, ni la volteaba a ver, porque ahí sí existía esa diferencia”.

Además, el actor manifestó que no le afectan los comentarios públicos sobre su relación: “La gente puede opinar lo que quiera porque somos personas públicas, que digan lo que quieran”.

