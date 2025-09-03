México

Tornados azotan San Cristóbal de las Casas, Chiapas; derriban árboles y estructuras

Las autoridades continúan realizando el recuento de daños tras los fuertes vientos reportados al mediodía de este 3 de septiembre

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
(X/@pcivilchiapas)
(X/@pcivilchiapas)

Durante el mediodía de este miércoles 3 de septiembre de 2025 en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, se reportaron fuertes vientos en gran parte de la ciudad. Horas después, la Coordinación de Protección Civil de la entidad confirmó la formación de dos tornados que causaron daños en estructuras y derrumbes de algunos árboles.

A través de la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, de la Coordinación de Protección Civil de Chiapas, las autoridades confirmaron la formación y paso de dos tornados en la región. De forma preliminar reportaron daños en techos de lámina de viviendas y estructuras ubicadas en las calles.

“Se reporta la formación de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, con afectaciones preliminares en techos de lámina. El Sistema Estatal de Protección Civil ha activo protocolos de atención para salvaguardar a la población”, se lee en la publicación de Protección Civil de la entidad.

Las personas registraron en video los fuertes efectos meteorológicos. (X)

Por otro lado, informaron que la Coordinación de Protección Civil se encuentra en la demarcación para brindar ayuda a la población afectada por los tornados. A pesar de ello, recomendaron extremar precauciones.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

TornadoChiapasSan Cristóbal de las CasasProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

Contingencia ambiental amenaza CDMX: contaminación se dispara y se registra muy mala calidad del aire

La contaminación es tal que solo hay un alcaldía con buena calidad del aire en todo el Valle de México

Contingencia ambiental amenaza CDMX: contaminación

¿Qué enfermedad puede provocar el hormigueo en las manos?

La mayoría de las sensaciones de adormecimiento o cosquilleo en extremidades se relacionan con posturas prolongadas o compresión nerviosa temporal, aunque existen otras causas que requieren atención médica

¿Qué enfermedad puede provocar el

Saúl Monreal acusa división de Morena en Zacatecas: “Hay un grupo que manipula y engaña a mi propio hermano”

El morenista advirtió que este grupo es el que más daño le hace al estado, además de correr el riesgo de perder la gubernatura en 2027

Saúl Monreal acusa división de

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine Haro promete lealtad a Dalílah Polanco mientras esté en La Casa de los Famosos 3

La habitante más pequeña del reality show ha creado debate en redes sociales por su manera de convivir con Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Línea 1 del MB con cierre de estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos reclutadores del

Caen dos presuntos reclutadores del “Cabo 24”, célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Marco Rubio se pronuncia en México sobre el ataque a embarcación del Tren de Aragua: “Los cárteles van a perder un 2% de sus cargamentos”

Cae “La Dueña” y su banda dedicada al tráfico de personas migrantes en cinco estados de México

ICE incauta 3 toneladas de precursores de metanfetamina del Cártel de Sinaloa: “es la operación más exitosa en la historia”

México y EEUU crean nuevo grupo de alto nivel para combatir crisis de fentanilo y tráfico ilegal de armas

ENTRETENIMIENTO

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine Haro promete lealtad a Dalílah Polanco mientras esté en La Casa de los Famosos 3

Titanic inmersivo en Edomex y CDMX: estos son los históricos rincones del trasatlántico que recorrerás en primera persona

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: por primera vez los habitantes nominarán a 3 compañeros hoy 3 de septiembre

“Siete Veces Adiós” celebra 877 funciones y se despide de Lety Sahagún en una noche cargada de emoción

Merlina estrena nuevos capítulos y se posiciona entre las series más vistas de Netflix México

DEPORTES

Julio César Chávez reveló que

Julio César Chávez reveló que no le gustó el Supernova Strikers por esta razón

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México

Quetzalli Bulnes se despide de AAA y habla del veto que sufrió en WWE: “Me traicionaron y pagué las consecuencias”

Selección Mexicana sufre robo de utilería en Oakland previo a juego contra Japón