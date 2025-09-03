Tornados azotan San Cristóbal de las Casas, Chiapas; derriban árboles y estructuras

(X/@pcivilchiapas)

Durante el mediodía de este miércoles 3 de septiembre de 2025 en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, se reportaron fuertes vientos en gran parte de la ciudad. Horas después, la Coordinación de Protección Civil de la entidad confirmó la formación de dos tornados que causaron daños en estructuras y derrumbes de algunos árboles.

A través de la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, de la Coordinación de Protección Civil de Chiapas, las autoridades confirmaron la formación y paso de dos tornados en la región. De forma preliminar reportaron daños en techos de lámina de viviendas y estructuras ubicadas en las calles.

“Se reporta la formación de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, con afectaciones preliminares en techos de lámina. El Sistema Estatal de Protección Civil ha activo protocolos de atención para salvaguardar a la población”, se lee en la publicación de Protección Civil de la entidad.

Las personas registraron en video los fuertes efectos meteorológicos. (X)

Por otro lado, informaron que la Coordinación de Protección Civil se encuentra en la demarcación para brindar ayuda a la población afectada por los tornados. A pesar de ello, recomendaron extremar precauciones.

Información en desarrollo*