México

Manuel Mijares regresa a redes sociales y pone fin a los rumores sobre una hospitalización de emergencia

Recientemente se dio a conocer que el intérprete de “Soldado del amor” habría perdido 22 kilos tras atravesar una emergencia médica

Por Jazmín González

Guardar
Manuel Mijares desmiente estar grave
Manuel Mijares desmiente estar grave de salud. Foto: Cuartoscuro

Manuel Mijares encendió las alarmas de sus seguidores luego de que se diera a conocer que habría sufrido una drástica pérdida de peso tras haber atravesado una emergencia médica que puso en riesgo su vida.

De acuerdo con TVNotas, una persona cercana al intérprete de éxitos como “Soldado del amor” y “Baño de mujeres” cambió drásticamente su imagen física porque busca poder convivir más tiempo con sus hijos, José Manuel y Lucero, y conocer a sus hijos.

“Decidió volver a bajar de peso por salud, porque le quiere durar mucho más tiempo a sus hijos, que son lo que más ama en la vida. Aún es joven, tiene 67, y uno de sus mayores anhelos es poder conocer a sus nietos“, contó la fuente.

(Instagram)
(Instagram)

Manuel Mijares habría sido hospitalizado de emergencia ante un posible infarto

Además de hablar su cambio de imagen, la fuente contó que Mijares habría tomado la decisión de tener una vida más saludable luego de experimentar un dolor agudo en el pecho que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia en 2024.

“Fue muy angustiante para todos los que estábamos ahí, temimos lo peor”, contó.

El diagnóstico de los médicos fue que estuvo a punto de sufrir un infarto, por lo que dieron algunas indicaciones, entre las que se encontraba reducir su peso para prevenir riesgos cardíacos.

Manuel Mijares. | Foto: Laura
Manuel Mijares. | Foto: Laura Villegas, OCESA.

Pese a que los hechos ocurrieron hace ya algunos meses, la información se difundió rápidamente en redes sociales y generó preocupación entre los internautas.

Manuel Mijares está completamente sano y desmiente hospitalización de emergencia

Ante los rumores que comenzaron a circular respecto a su salud, Manuel Mijares compartió un comunicado por medio de sus cuentas oficiales y aclaró la situación.

“Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”, se lee al principio de la imagen.

Posteriormente, agradece la preocupación, pero invita a sus seguidores a no dejarse llevar por noticias falsas, asegurando que cualquier información de ese tipo se dará a conocer por medio de sus redes sociales.

“Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado”, concluyen.

(Instagram: @oficialmijares)
(Instagram: @oficialmijares)

Sus seguidores de inmediato se hicieron presentes y agradecieron al cantante por aclarar los rumores, pero también le enviaron sus mejores deseos.

Temas Relacionados

MijaresManuel Mijaresestado de saludmexico-entretenimiento

Más Noticias

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Hombres armados que viajaban en distintos vehículos irrumpieron en el anexo Alfa Fortaleza A.C, dejando a tres personas sin vida.

Grupo armado ataca anexo en

MrBeast planea tener su propia compañía telefónica, al estilo de Luisito Comunica

De acuerdo con un documento filtrado, el proyecto podría ver la primera luz en 2026

MrBeast planea tener su propia

Así quedó conformada la mesa directiva de la Cámara de Diputados tras la elección de Kenia López como presidenta

El PAN, partido al que le corresponde la presidencia de la Cámara de Diputados en el segundo año de actividades legislativas, logró impulsar a la diputada plurinominal a pesar del rechazo de la mayoría parlamentaria

Así quedó conformada la mesa

Normalistas de Puebla hacen protesta que termina con un camión incendiado

Las estudiantes señalaron que ninguno de los directivos está capacitado para las funciones que desempeñan, además del hostigamiento constante por parte del gobierno

Normalistas de Puebla hacen protesta

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Saúl Álvarez también estaría inconforme con la decisión de la plataforma de streaming para restringir la cobertura

Revelan que Canelo Álvarez está
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al narco: aseguran

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas invitados

Estos son los artistas invitados que estarán en ‘Mercurio and Friends’ para su doble fecha en Monterrey

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Filmes para ver esta noche en Google México

Valentina Gilabert señala a Aintzane ‘N’ por citarla el día de la agresión ocultándole que Marianne Gonzaga estaba presente

Abelito cachetea a Mar Contreras y Aarón Mercury le recuerda su edad: “Te recuerdo que tiene 25 años”

DEPORTES

Revelan que Canelo Álvarez está

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas