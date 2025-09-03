Manuel Mijares regresa a redes sociales y pone fin a los rumores sobre una hospitalización de emergencia

Manuel Mijares desmiente estar grave de salud. Foto: Cuartoscuro

Manuel Mijares encendió las alarmas de sus seguidores luego de que se diera a conocer que habría sufrido una drástica pérdida de peso tras haber atravesado una emergencia médica que puso en riesgo su vida.

De acuerdo con TVNotas, una persona cercana al intérprete de éxitos como “Soldado del amor” y “Baño de mujeres” cambió drásticamente su imagen física porque busca poder convivir más tiempo con sus hijos, José Manuel y Lucero, y conocer a sus hijos.

“Decidió volver a bajar de peso por salud, porque le quiere durar mucho más tiempo a sus hijos, que son lo que más ama en la vida. Aún es joven, tiene 67, y uno de sus mayores anhelos es poder conocer a sus nietos“, contó la fuente.

(Instagram)

Manuel Mijares habría sido hospitalizado de emergencia ante un posible infarto

Además de hablar su cambio de imagen, la fuente contó que Mijares habría tomado la decisión de tener una vida más saludable luego de experimentar un dolor agudo en el pecho que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia en 2024.

“Fue muy angustiante para todos los que estábamos ahí, temimos lo peor”, contó.

El diagnóstico de los médicos fue que estuvo a punto de sufrir un infarto, por lo que dieron algunas indicaciones, entre las que se encontraba reducir su peso para prevenir riesgos cardíacos.

Manuel Mijares. | Foto: Laura Villegas, OCESA.

Pese a que los hechos ocurrieron hace ya algunos meses, la información se difundió rápidamente en redes sociales y generó preocupación entre los internautas.

Manuel Mijares está completamente sano y desmiente hospitalización de emergencia

Ante los rumores que comenzaron a circular respecto a su salud, Manuel Mijares compartió un comunicado por medio de sus cuentas oficiales y aclaró la situación.

“Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”, se lee al principio de la imagen.

Posteriormente, agradece la preocupación, pero invita a sus seguidores a no dejarse llevar por noticias falsas, asegurando que cualquier información de ese tipo se dará a conocer por medio de sus redes sociales.

“Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado”, concluyen.

(Instagram: @oficialmijares)

Sus seguidores de inmediato se hicieron presentes y agradecieron al cantante por aclarar los rumores, pero también le enviaron sus mejores deseos.