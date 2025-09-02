Socavón en una escuela en Edomex deja sin clases a 680 estudiantes, padres piden solución inmediata

Socavón en Chimalhuacán. Foto: x.com/@MarthaCGomezP

Un socavón de grandes dimensiones frente al Centro Escolar Benito Juárez en Chimalhuacán, Estado de México, ha generado preocupación entre padres y docentes, ya que representa un riesgo para más de 680 alumnos de distintos niveles: preescolar, primaria y secundaria resultaron afectados.

Según denuncias de la comunidad educativa, la falta de atención por parte de las autoridades mantiene a los niños sin clases presenciales, afectando el desarrollo académico y la seguridad de los menores. La comunidad exige una pronta intervención para resolver el problema y reanudar las actividades escolares en condiciones seguras.

Usuarios en redes sociales han compartido fotos en las que se muestra el estado de las instalaciones, en las que señalan los “resultados de un mal gobierno que ignora al pueblo y la educación. En San Pablo ejido de Santa Clara, Chimalhuacán”

Vecinos señalan que el Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) ignoró el problema y hoy los padres exigen acción inmediata en Toluca, mediante una manifestación.

Las quejas surgen porque vecinos señalan que el hundimiento inició en julio y, aunque fue reportado, las autoridades solo rellenaron con tierra sin reparar la red de drenaje, lo que no solucionó el problema y solo lo agravó.

Posteriormente, el 20 de agosto, el socavón alcanzó casi toda la calle, mientras que el Ayuntamiento lo acordonó hasta el 1º de septiembre. Padres y maestros suspendieron clases y este día se presentaron en Toluca para exigir una solución inmediata.

Socavón en Chimalhuacán. Foto: @NayeliAntonio14

Los padres y vecinos han señalado que el socavón tiene una longitud de 12 metros de largo y 8 de profundidad, lo cual pone en peligro la vida de los estudiantes y transeúntes.

Padres de familia se manifiestan por el socavón que pone en riesgo a una escuela en el Estado de México. Foto: x.com/@zapataac2023

Información en desarrollo...