México

‘La Chilindrina’ sufre aparatosa caída en un teatro: este es el estado de salud de la actriz de 78 años

Semanas antes, De las Nieves fue hospitalizada de emergencia en Perú, donde realizaba una serie de presentaciones

Por Víctor Cisneros

Guardar
El accidente ocurrió en el
El accidente ocurrió en el Teatro Insurgentes de la Ciudad de México. (@TiTiasandra, X)

María Antonieta de Las Nieves, recordada por su entrañable personaje La Chilindrina en el programa El Chavo del 8, sufrió una aparatosa caída el pasado fin de semana.

El incidente ocurrió en el Teatro de los Insurgentes, a donde asistió para ver el musical Cabaret. La Tía Sandra, una popular cuenta de entretenimiento en X —antes Twitter—, compartió un video que registra el momento en el que la actriz tropieza con un escalón y cae de bruces.

De las Nieves intentó ponerse de pie sola; sin embargo, fue auxiliada por dos mujeres que la tomaron de los hombros y la levantaron

El clip, de apenas unos segundos de duración, concluye cuando la actriz es acompañada por las dos mujeres.

Un video del incidente fue
Un video del incidente fue ampliamente difundido en X, antes Twitter. (@TuTiaSandra, X)

Hospitalización previa

De acuerdo con la creadora digital, el incidente no pasó a mayores y María Antonieta de la Nieves no requirió atención médica especializa.

Sin embargo, la noticia generó preocupación entre los seguidores de la actriz, cuyo estado de salud ha estado bajo el escrutinio público tras darse a conocer que fue hospitalizada de emergencia en Perú.

Medios de ese país reportaron que La Chilindrina fue ingresada a un hospital especializado por malestares generalizados.

En medio del hermetismo, la revista TVNotas reportó que la artista presentó problemas neurológicos. “Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, indicó una fuente anónima.

Días después, a través de su cuenta de Instagram, María Antonieta de las Nieves compartió un video donde confirmó sus crisis de salud, pero negó versiones alarmistas.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, señaló.

De las Nieves subrayó que se recuperaba en casa con la intención de retomar su agenda de trabajo. Sin embargo, el video no tranquilizó a sus seguidores.

En diversas plataformas surgieron mensajes de preocupación por el estado de salud de la actriz, quien durante una aparición en la televisión peruana, presentó problemas para hablar con fluidez y su aspecto físico se veía desmejorado.

Hasta el momento, María Antonieta de las Nieves no ha hecho declaraciones públicas en torno al incidente.

Meses antes de sus desafíos de salud, María Antonieta de las Nieves participó en la producción de la bioserie Sin querer queriendo, donde además de una participación especial, ayudó a la actriz Paola Montes de Oca a construir su personaje.

La Chilindrina sufrió un problema de salud durante su gira por Perú. IG: @lachilindrina_oficial

Temas Relacionados

La ChilindrinaMaría Antonieta de las Nievesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Síndrome del corazón roto: estudios revelan que es más letal en hombres

Los expertos señalan que este padecimiento se origina por un estrés extremo causado por cirugías tensión y enfermedades graves

Síndrome del corazón roto: estudios

Aplazan audiencia contra presunta agresora de Giovanna Richer, joven que denunció a su mamá por trata de persona en CDMX

Colectivos y activistas protestaron esta mañana frente al Tribunal Superior de Justicia

Aplazan audiencia contra presunta agresora

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: los autos que descansan este 2 de septiembre

Esto es de interés para quienes van a conducir en la laCiudad de México y el Estado de México este martes

Hoy No Circula en CDMX

Congreso de CDMX recibe informe de Clara Brugada entregado por César Cravioto, funcionario capitalino

Brugada presentará personalmente su informe ante el Congreso el 12 de octubre

Congreso de CDMX recibe informe

Reaparece ‘Andy’ López Beltrán en el Primer Informe de Claudia Sheinbaum tras escándalo de su viaje a Japón

El morenista generó controversia tras mantener un periodo de ausencia por 3 meses en las actividades del partido

Reaparece ‘Andy’ López Beltrán en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Regreso a clases en Sinaloa:

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

ENTRETENIMIENTO

¡Histórico! Este dueto rompe esquemas

¡Histórico! Este dueto rompe esquemas y avanza a la gran final de México Canta : Así se vivió la tercera semifinal

Cómo combatir el hígado graso con manzana verde: la poderosa infusión mañanera que regula el azúcar en la sangre

¿Se va? Elaine Haro asegura ser la próxima en salir en La Casa de los Famosos México 3 y destapa tensiones ocultas

Esta famosa conductora de Ventaneando se podría ‘anexar’ en La Granja VIP, competencia de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

DEPORTES

Quién es Obed Vargas, el

Quién es Obed Vargas, el mexicano que desquició a Messi, Suárez y Busquets, pero es ignorado por Javier Aguirre

Tras su hat trick, Sergio Canales se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos