‘La Chilindrina’ sufre aparatosa caída en un teatro: este es el estado de salud de la actriz de 78 años

El accidente ocurrió en el Teatro Insurgentes de la Ciudad de México. (@TiTiasandra, X)

María Antonieta de Las Nieves, recordada por su entrañable personaje La Chilindrina en el programa El Chavo del 8, sufrió una aparatosa caída el pasado fin de semana.

El incidente ocurrió en el Teatro de los Insurgentes, a donde asistió para ver el musical Cabaret. La Tía Sandra, una popular cuenta de entretenimiento en X —antes Twitter—, compartió un video que registra el momento en el que la actriz tropieza con un escalón y cae de bruces.

De las Nieves intentó ponerse de pie sola; sin embargo, fue auxiliada por dos mujeres que la tomaron de los hombros y la levantaron

El clip, de apenas unos segundos de duración, concluye cuando la actriz es acompañada por las dos mujeres.

Un video del incidente fue ampliamente difundido en X, antes Twitter. (@TuTiaSandra, X)

Hospitalización previa

De acuerdo con la creadora digital, el incidente no pasó a mayores y María Antonieta de la Nieves no requirió atención médica especializa.

Sin embargo, la noticia generó preocupación entre los seguidores de la actriz, cuyo estado de salud ha estado bajo el escrutinio público tras darse a conocer que fue hospitalizada de emergencia en Perú.

Medios de ese país reportaron que La Chilindrina fue ingresada a un hospital especializado por malestares generalizados.

En medio del hermetismo, la revista TVNotas reportó que la artista presentó problemas neurológicos. “Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, indicó una fuente anónima.

Días después, a través de su cuenta de Instagram, María Antonieta de las Nieves compartió un video donde confirmó sus crisis de salud, pero negó versiones alarmistas.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, señaló.

De las Nieves subrayó que se recuperaba en casa con la intención de retomar su agenda de trabajo. Sin embargo, el video no tranquilizó a sus seguidores.

En diversas plataformas surgieron mensajes de preocupación por el estado de salud de la actriz, quien durante una aparición en la televisión peruana, presentó problemas para hablar con fluidez y su aspecto físico se veía desmejorado.

Hasta el momento, María Antonieta de las Nieves no ha hecho declaraciones públicas en torno al incidente.

Meses antes de sus desafíos de salud, María Antonieta de las Nieves participó en la producción de la bioserie Sin querer queriendo, donde además de una participación especial, ayudó a la actriz Paola Montes de Oca a construir su personaje.

La Chilindrina sufrió un problema de salud durante su gira por Perú. IG: @lachilindrina_oficial