Cecilia desapareció junto a otras jóvenes, dos regresaron, ella no: su hermana ofrece un auto para que la devuelvan

Nadia Bellerreza ofrece vehículo a cambio de información Crédito: RS

El 21 de julio de 2025, Cecilia Berrelleza salió de casa en Mazatlán, Sinaloa, para reunirse con amigas. Aquella tarde, la acompañaban Cristina Salas, Alexia y una menor de edad. Las cuatro fueron vistas por última vez en la colonia Francisco Villa y su rastro se perdió en el fraccionamiento Toreo. Horas después, solo Alexia y la menor aparecieron. Cecilia y Cristina siguen desaparecidas.

Desde esa noche, Nadia, hermana de Cecilia, dedica sus días a buscar cualquier rastro que la acerque a ella. La familia Berrelleza, dedicada a la venta de fresas en los cruceros del puerto, ha movilizado recursos y tiempo en su búsqueda. Ante la desesperación y la falta de respuestas, Nadia tomó una decisión: ofreció su automóvil, un modelo 2017 con el que trabaja todos los días, a quien entregue información o regrese a Cecilia a casa.

“Tengo mucho desespero, pero tengo mucha fe en que alguien se va a acercar a mí y me va a decir: ‘Dame el carro porque aquí te traigo a tu hermana’”, expresa Nadia. El vehículo, asegura, dejó de ser importante frente a la ausencia de Cecilia. “No lo quiero, yo nada más la quiero a ella, y prometo ser muy discreta con la información. Yo necesito que ella ya regrese”, insiste.

Las noches se han vuelto escenario de recorridos silenciosos. Los padres de Cecilia, ambos adultos mayores, salen a buscar pistas en los alrededores del hogar, arriesgando su salud con la esperanza de encontrar alguna señal. Mientras tanto, la rutina de venta de fresas en los semáforos de Mazatlán continúa marcada por la ausencia.

Días después de la desaparición, Alexia confesó que, durante el tiempo en que estuvieron retenidas, les dieron de comer. No presentaban signos visibles de violencia, si acaso estuvieron amordazadas. En el caso de Cristina, su madre también ha entregado información a las autoridades, pero las respuestas han sido insuficientes. La fiscalía, aseguran, pidió esperar.

Para Nadia, el auto representa su herramienta de trabajo, pero está dispuesta a regalarlo si eso le permite abrazar de nuevo a Cecilia. La confianza de la familia sigue intacta: esperan que alguien escuche y ayude a terminar con la incertidumbre.

La familia de Cecilia cree que alguna persona de la localidad pueda tener información y promete no preguntar nada más, solo busca pistas para poder recuperarla. La joven es reconocida por su labor de venta de frutas, en cruceros y en distintos puntos.