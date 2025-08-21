“El monstruo que es”: Verónica Gallardo llora en vivo al denunciar maltratos que vivió por parte de Gustavo Adolfo Infante

(Instagram)

La conductora Verónica Gallardo rompió en llanto en su canal de YouTube el pasado 20 de agosto al recordar los presuntos maltratos que habría sufrido durante el tiempo que trabajó con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

En una transmisión cargada de emotividad, Gallardo relató episodios en los que —según su testimonio— fue humillada, atacada y hasta traicionada en público y privado.

“Imagínate la clase de monstruo que es”: Gallardo recuerda cuando casi exhiben información contra ella

Uno de los momentos más duros de su relato llegó cuando Gallardo narró un incidente vinculado al exesposo de la cantante Tatiana. La conductora aseguró que Gustavo Adolfo Infante intentó sacar al aire información sensible para exhibirla frente a la audiencia:

“Me llega un mensaje a mi teléfono... me dice: ‘Oye Vero, van a sacar en tu programa la información del que era esposo de Tatiana, él habló horrible de ti, ten mucho cuidado’. (…) luego me dijeron que la tenían para sacar, que él (Gustavo Adolfo Infante) había dicho que la sacaran”.

Fotos: Getty Images, Ig/@vero1gallardo

La comunicadora explicó que sus superiores intervinieron y detuvieron la situación, pero ella ya había escuchado lo que se decía de ella y terminó devastada:

“Me vieron llorar porque decía unas cosas horribles de mí y me dice el ingeniero Anaya: ‘vete a tu casa’, me fui y este infeliz la iba a sacar al aire y me las iba a poner en mi cara, en la televisora donde yo trabajaba. Imagínate la clase de monstruo que es, ni siquiera un demonio puede ser un desgraciado”.

Con lágrimas, Gallardo afirmó que este episodio fue solo uno de los tantos que marcaron su experiencia laboral con el periodista: “Como esa hubo cien”.

La famosa relató un episodio que habría vivido con el conductor Credito: YT- Vero Gallardo TV

“Desde que no hice lo que quería, empezó a tratarme super mal”

En su testimonio, Verónica Gallardo relató cómo su relación profesional con Infante cambió de manera radical después de negarse a cumplir una instrucción que —según cuenta— buscaba generar un conflicto interno en el equipo de trabajo.

Relató que en una ocasión, cuando recién colaboraba de forma más cercana con él, todo se habría roto a los pocos días de que compartían programa

“Él mismo y su esposa quieren que yo ataque a alguien del equipo, que me le vaya encima y le diga de cosas. (…) Desde ese momento en que yo no hago lo que ellos pretendían, entonces ahí fue cuando empezó a tratarme super mal”.

La conductora enumeró varios incidentes posteriores, como cuando Infante se burló de ella al aire con la frase: “¿Desayunaste paleta payaso, verdad?” o cuando le negó respaldo en coberturas internacionales.

Fotos: Getty Images

Sobre este último punto, recordó que había conseguido asistir a un festival de cine en Aruba, con artistas como Marc Anthony y Juanes, pero aunque Infante le había dado la autorización para asistir a último momento se opuso a que viajara más de dos días y a que se le otorgaran viáticos. Finalmente, con la intervención de un directivo, logró el apoyo, aunque Infante se molestó y se negó a difundir su cobertura:

“Me chismearon que Gustavo fue a gritonearle al ingeniero que por qué me había mandado y dado viáticos (…) y Gustavo dijo que no iba a sacar mi información. (…) No sacó absolutamente nada”.

Gallardo señaló que estos episodios fueron mermando su confianza y autoestima, al grado de sentir que no podía enfrentarlo directamente por temor a represalias.